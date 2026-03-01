Hindustan Hindi News
ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से 2 लाख रुपये तक जाएगा सोने का भाव? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

Mar 01, 2026 05:19 pm IST
Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर गोल्ड की कीमतों में पर भी दिखेगा। अरब देशों के मौजूदा हालात एक बार फिर से अनिश्चितता को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसकी वजह से निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ से रुख कर सकते हैं।

Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर गोल्ड की कीमतों में पर भी दिखेगा। अरब देशों के मौजूदा हालात एक बार फिर से अनिश्चितता को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसकी वजह से निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ से रुख कर सकते हैं। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में तेजी की उम्मीद की जा रही है। अब सवाल है कि क्या आने वाले समय में गोल्ड का भाव 2 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा?

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी कहते हैं, “अगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तब की स्थिति में सोने का भाव 6000 डॉलर प्रति आउंस या फिर घरेलू बाजार में 200000 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, बहुत कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करेगा यह तनाव कितना लम्बा रहेगा।” हरीश मिंट से बातचीत में कहते हैं कि चांदी का भाव 100 डॉलर के ऊपर जा सकता है।

2026 में गोल्ड का रेट 20% बढ़ा

इस साल अबतक गोल्ड की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। गोल्ड की कीमतों में लगातार 7 महीने से तेजी देखने को मिल रही है। 1973 के बाद यह पहली बार है जब गोल्ड की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज की गई है।

1 मार्च को गोल्ड का क्या रेट था?

रविवार को सोने का भाव मुंबई में 162180 रुपये के स्तर पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 148665 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। शुक्रवार 27 फरवरी को एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 162104 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थआ। सिल्वर मई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 5.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 282664 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी या गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर गोल्ड और सिल्वर पर दांव लगाने या बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

