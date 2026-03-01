ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से 2 लाख रुपये तक जाएगा सोने का भाव? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर गोल्ड की कीमतों में पर भी दिखेगा। अरब देशों के मौजूदा हालात एक बार फिर से अनिश्चितता को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसकी वजह से निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ से रुख कर सकते हैं।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी कहते हैं, “अगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तब की स्थिति में सोने का भाव 6000 डॉलर प्रति आउंस या फिर घरेलू बाजार में 200000 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, बहुत कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करेगा यह तनाव कितना लम्बा रहेगा।” हरीश मिंट से बातचीत में कहते हैं कि चांदी का भाव 100 डॉलर के ऊपर जा सकता है।
2026 में गोल्ड का रेट 20% बढ़ा
इस साल अबतक गोल्ड की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। गोल्ड की कीमतों में लगातार 7 महीने से तेजी देखने को मिल रही है। 1973 के बाद यह पहली बार है जब गोल्ड की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज की गई है।
1 मार्च को गोल्ड का क्या रेट था?
रविवार को सोने का भाव मुंबई में 162180 रुपये के स्तर पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 148665 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। शुक्रवार 27 फरवरी को एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 162104 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थआ। सिल्वर मई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 5.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 282664 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था।
