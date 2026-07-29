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भारत में फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, ब्रेंट क्रूड 5% से ज्यादा चढ़ा

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद बाजार में ब्रेंट क्रूड 88 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया
  • मिसाइल हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ती चिंताओं ने तेल बाजार में हलचल मचा दी है
  • अगर तनाव बढ़ता है, तो भारत में तेल महंगा हो सकता है
crude oil price
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते ही ब्रेंट क्रूड की कीमत 5% से ज्यादा बढ़ी।

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया सैन्य टकराव के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड 5% से ज्यादा चढ़कर 88.57 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड 83.25 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। निवेशकों और तेल कारोबारियों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव और कितना बढ़ता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागीं मिसाइलें

इस तेजी की शुरुआत तब हुई, जब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को बीच में ही रोक लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ा दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप के इस सख्त बयान ने बाजार में घबराहट और बढ़ा दी।

तेल की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह

तेल की कीमतों में तेजी की एक बड़ी वजह हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) भी है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक पेट्रोलियम सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने अब तक ओमान के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें इस समुद्री मार्ग पर सामान्य आवाजाही बहाल करने की बात कही गई थी। ऐसे में निवेशकों को डर है कि अगर इस रास्ते पर कोई रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही अभी वास्तविक सप्लाई बंद नहीं हुई है, लेकिन युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव का खतरा ही तेल की कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए काफी है। ऐसे समय में तेल टैंकरों का बीमा महंगा हो जाता है, शिपिंग लागत बढ़ती है और सप्लाई में देरी होने लगती है, जिससे बाजार में कीमतें तेजी से चढ़ती हैं।

भारत जैसे देशों के लिए चिंता

भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल लंबे समय तक महंगा रहता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही महंगाई बढ़ने, सरकार के आयात बिल में इजाफा होने और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका भी रहेगी। जरूरत पड़ने पर सरकार ईंधन पर टैक्स में राहत देने या रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) का इस्तेमाल करने जैसे कदम भी उठा सकती है।

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सैन्य गतिविधियों पर टिकी नजर

फिलहाल, पूरी दुनिया की नजर अमेरिका, ईरान और मध्य-पूर्व के अन्य देशों के बीच होने वाली कूटनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर टिकी हुई है। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन, अगर तनाव और बढ़ता है या हॉर्मुज जलडमरूमध्य में कोई बड़ी रुकावट आती है, तो आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के पार भी जा सकती हैं। ऐसे में भारतीय उपभोक्ताओं की नजर भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बनी रहेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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