भारत में फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, ब्रेंट क्रूड 5% से ज्यादा चढ़ा

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया सैन्य टकराव के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड 5% से ज्यादा चढ़कर 88.57 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड 83.25 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। निवेशकों और तेल कारोबारियों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव और कितना बढ़ता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागीं मिसाइलें

इस तेजी की शुरुआत तब हुई, जब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को बीच में ही रोक लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ा दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप के इस सख्त बयान ने बाजार में घबराहट और बढ़ा दी।

तेल की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह

तेल की कीमतों में तेजी की एक बड़ी वजह हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) भी है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक पेट्रोलियम सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने अब तक ओमान के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें इस समुद्री मार्ग पर सामान्य आवाजाही बहाल करने की बात कही गई थी। ऐसे में निवेशकों को डर है कि अगर इस रास्ते पर कोई रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही अभी वास्तविक सप्लाई बंद नहीं हुई है, लेकिन युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव का खतरा ही तेल की कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए काफी है। ऐसे समय में तेल टैंकरों का बीमा महंगा हो जाता है, शिपिंग लागत बढ़ती है और सप्लाई में देरी होने लगती है, जिससे बाजार में कीमतें तेजी से चढ़ती हैं।

भारत जैसे देशों के लिए चिंता

भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल लंबे समय तक महंगा रहता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही महंगाई बढ़ने, सरकार के आयात बिल में इजाफा होने और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका भी रहेगी। जरूरत पड़ने पर सरकार ईंधन पर टैक्स में राहत देने या रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) का इस्तेमाल करने जैसे कदम भी उठा सकती है।

सैन्य गतिविधियों पर टिकी नजर