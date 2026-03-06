Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान-इजरायल जंग से कई देशों में महंगी हुई LPG, भारत का क्या है हाल

Mar 06, 2026 07:30 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

LPG Price Today: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध से वैश्विक बाजार में रसोई गैस (LPG) की कीमतों में हाल के दिनों में हलचल देखने को मिली है। globalpetrolprices.com  द्वारा जारी रेट के मुताबिक कई देशों में LPG की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ देशों में मामूली गिरावट भी आई है।

ईरान-इजरायल जंग से कई देशों में महंगी हुई LPG, भारत का क्या है हाल

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध से वैश्विक बाजार में रसोई गैस (LPG) की कीमतों में हाल के दिनों में हलचल देखने को मिली है। globalpetrolprices.com ने फरवरी 2026 और 2 मार्च 2026 को जारी रेट के मुताबिक कई देशों में LPG की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ देशों में मामूली गिरावट भी आई है। 2 मार्च 2026 को जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में एलपीजी की औसत कीमत 71.96 भारतीय रुपये प्रति लीटर है। हालांकि, देशों के बीच इन कीमतों में काफी अंतर है।

सामान्य नियम के रूप में, अमीर देशों में कीमतें अधिक होती हैं, जबकि गरीब देशों और प्राकृतिक गैस का उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों में कीमतें काफी कम होती हैं। अलग-अलग देशों में कीमतों में यह अंतर एलपीजी पर लगने वाले विभिन्न टैक्सों और सब्सिडी के कारण होता है। सभी देशों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों की प्राकृतिक गैस कीमतों तक समान पहुंच है, लेकिन फिर वे अलग-अलग टैक्स लगाने का निर्णय लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप, एलपीजी की खुदरा कीमत अलग-अलग होती है।

अधिकतर देशों में रेट बढ़े

इस डेटा के मुताबिक अल्जीरिया, अंगोला, सऊदी अरब, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया और होंडुरास जैसे देशों में LPG के दाम पहले के मुकाबले बढ़े हैं।

ये भी पढ़ें:युद्ध की आग से जल उठा वॉल स्ट्रीट, डाऊ जोन्स 800 अंक टूटा, कच्चा तेल भी धधका
ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, कनाडा से LPG आयात होगा, सरकार ने दी बड़ी राहत
ये भी पढ़ें:58% मिलेगा DA, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जानें कब से मिलेगा

वहीं रूस, बेलारूस, पेरू और जॉर्जिया जैसे कुछ देशों में मामूली गिरावट भी देखी गई है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि इस अवधि में LPG की कीमत 59.9 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अल्जीरिया, अंगोला, सऊदी अरब, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया और होंडुरास जैसे देशों में LPG के दाम पहले के मुकाबले बढ़े हैं।

भारत में आज क्या हैं एलपीजी के रेट

भारत में इंडियन ऑयल के डेटा के आधार पर एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कीमतों की बात करें तो आज 14.2 किग्रा वाला घरेलू सिलेंडर दिल्ली में ₹853 में मिल रहा है। जबकि, पटना में इसकी कीमत ₹951 है। मुंबई में ₹852.50 और लखनऊ में ₹890.50 में मिल रहा है। कारगिल में ₹985.5, पुलवामा में ₹969, बागेश्वर में ₹890.5 का है।

दूसरी तरफ दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1768.50 रुपये, कोलकाता में1875.50 और मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर 1720 रुपये में मिल रहा है। जबकि, चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर 1929 रुपये का है।

हॉर्मुज के बंद होने से एशिया में ऊर्जा संकट पैदा होगा

जीरो कार्बन एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यदि अमेरिका और ईरान के बीच का सैन्य तनाव लंबा खिंचता है और ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध रखना जारी रखता है, तो इसका सबसे गहरा असर एशिया पर पड़ेगा। ऊर्जा बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक कच्चे तेल और गैस के दामों में उतार-चढ़ाव के कारण आने वाले समय में LPG कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
LPG LPG Gas Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,