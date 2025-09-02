IPO News Updates two companies Set to open three going to close today check GMP and price band 2 कंपनियों का IPO आज से ओपन, तीन हो रहे हैं बंद, यहां चेक करें GMP और प्राइस बैंड, Business Hindi News - Hindustan
2 कंपनियों का IPO आज से ओपन, तीन हो रहे हैं बंद, यहां चेक करें GMP और प्राइस बैंड

IPO News Updates: आज प्राइमरी मार्केट में 2 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। वहीं, 3 कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। यह सभी आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:23 AM
2 कंपनियों का IPO आज से ओपन, तीन हो रहे हैं बंद, यहां चेक करें GMP और प्राइस बैंड

IPO News Updates: आज प्राइमरी मार्केट में 2 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। वहीं, 3 कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। यह सभी आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

आज बंद हो रहे 3 आईपीओ

1- Sugs Lloyd IPO

इस आईपीओ का साइज 85.66 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 70 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। शुरुआती दो दिन में आईपीओ को निवेशकों की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। इन दो दिनों में आईपीओ को 1.15 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 117 रुपये से 123 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ग्रे मार्केट में आज आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- स्नेहा ऑर्गेनिक आईपीओ (Snehaa Organics IPO)

इस कंपनी का आईपीओ 29 अगस्त को खुला था। निवेशकों के पास आज यानी 2 सितंबर तक दांव लगाने का मौका है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 115 रुपये से 120 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। शुरुआती दो दिन में कंपनी के आईपीओ को 7.79 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

3- Abril Paper Tech IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 13.42 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ आज 2 सितंबर तक ही ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 61 रुपये का प्राइस बैंड सेट किया है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ 5 रुपये के जीएमपी पर आज ट्रेड कर रहा है। बता दें, दो दिन में कंपनी का आईपीओ 2.26 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

आज से ओपन हो रहे 2 कंपनियों के आईपीओ

1- Optivalue Tek Consulting IPO

आईपीओ आज यानी 2 सितंबर से 4 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 80 रुपये से 84 रुपये प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। लेकिन रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 1 सितंबर को खुला था कंपनी ने एंकर निवेशकों से 14.58 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस आईपीओ का जीएमपी 15 रुपये प्रति शेयर है।

2- गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ (Goel Construction IPO)

इस आईपीओ का साइज 99.77 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 31 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 250 रुपये से 262 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 400 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकि रिटेल निवेशक को कम से कम 800 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 4 सितंबर तक खुला रहेगा। बता दें, आईपीओ का जीएमपी 58 रुपये है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

