गिफ्ट में मिले शेयर, अब कराएंगे 112 करोड़ रुपये का बंपर मुनाफा, IPO से लगा जैकपॉट
मुख्य बातें
- इंडो-एमआईएम के फाउंडर कृष्णा चिवुकुला ने 1 फरवरी 2024 को गिफ्ट के रूप में कंपनी के 46.2 लाख शेयर आईआईटी मद्रास को दिए थे
- इंस्टीट्यूट अब कंपनी के आईपीओ में 23.10 लाख शेयर बेच रहा है, जिनसे करीब 112 करोड़ रुपये मिलेंगे
एक पूर्व छात्र की तरफ से गिफ्ट किए गए शेयरों से अब आईआईटी मद्रास को बंपर मुनाफा होने वाला है। IPO में हिस्सा बेचने से आईआईटी मद्रास को 112 करोड़ रुपये का फायदा होगा। आईआईटी मद्रास के पास इंडो-एमआईएम के शेयर हैं। देश का दिग्गज टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट अब इंडो-एमआईएम (Indo-MIM) के आईपीओ में ऑफर-फॉर सेल के जरिए अपनी करीब आधी हिस्सेदारी बेचेगा। संस्थान, कंपनी में बाकी की हिस्सेदारी बचाए रखेगा। कृष्णा चिवुकुला, इंडो-एमआईएम के फाउंडर हैं।
कृष्णा चिवुकुला ने संस्थान को गिफ्ट किए थे 46.20 लाख शेयर
कृष्णा चिवुकुला ने साल 1970 में आईआईटी मद्रास (IIT Madras) से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया था। इंडो-एमआईएम के रेड हेयरिंग प्रास्पेक्ट्स के मुताबिक, कृष्णा चिवुकुला ने 1 फरवरी 2024 को गिफ्ट के रूप में इंडो-एमआईएम के 46.2 लाख शेयर इंस्टीट्यूट को दिए थे। यह शेयर इंडो-एमआईएम की 0.95 पर्सेंट हिस्सेदारी के बराबर हैं।
अब IPO में 23.10 लाख शेयर बेच रहा है IIT मद्रास
आईआईटी मद्रास, इंडो-एमआईएम के आईपीओ में अब कंपनी के 23.10 लाख शेयर बेच रहा है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 461-485 रुपये है। 485 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर इंस्टीट्यूट को करीब 112 करोड़ रुपये मिलेंगे। आईआईटी मद्रास 23.10 लाख अपने पास बचाए रखेगा। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इन शेयरों की वैल्यू भी 112 करोड़ रुपये है। जब कृष्णा चिवुकुला ने इस गिफ्ट का अनाउंसमेंट किया था, तब इंस्टीट्यूट ने इस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 228 करोड़ रुपये आंकी थी। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।
23 जुलाई से खुल रहा है इंडो-एमआईएम का आईपीओ
इंडो-एमआईएम का आईपीओ (Indo-MIM IPO) दांव लगाने के लिए 23 जुलाई 2026 को खुल रहा है और यह 27 जुलाई तक ओपन रहेगा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 485 रुपये है। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 3811 रुपये है। ग्रे मार्केट में इंडो-एमआईएम के शेयर 194 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडो-एमआईएम के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट के लिए निवेशकों को 14,550 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।
क्या करती है इंडो-एमआईएम
इंडो-एमआईएम(Indo-MIM) मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रिसिशन-इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। साल 2025 में ग्लोबल मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 6.8 पर्सेंट रही है। यह बात कंपनी के आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में कही गई है। कंपनी 9000 से ज्यादा प्रॉडक्ट्स की सप्लाई करती है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।