IPO आने से पहले ही बाजार में भौंकाल, 26% चढ़ गया शेयर, नवंबर में खुलेगा इश्यू!

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:49 PM
OYO IPO: ओयो रूम्स की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज (Oravel Stays) के अनलिस्टेड शेयर्स में पिछले एक महीने में 26% की मजबूत तेजी देखने को मिली है। इसने कई लिस्टेड हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। कंपनी एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि बाजार में अटकलें हैं कि वह नवंबर में अपने बहुप्रतीक्षित IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर सकती है।

क्या है डिटेल

ओयो के अनलिस्टेड शेयर इस समय लगभग ₹53 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। ये सौदे InCred Money और UnlistedZone जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे हैं। पिछले तीन सालों में शेयर ने काफी उतार-चढ़ाव देखा है। कभी यह ₹83 तक पहुंच गया था (उच्च स्तर)। बाद में यह ₹33 तक फिसल गया (निचला स्तर)। हाल ही में, 25 अगस्त को एक ही दिन में 19% की तेज उछाल आई। यह उछाल PTI की एक रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी जल्द ही ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है।

कंपनी की योजना

आईपीओ के लिए तैयार ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म अपने प्रीमियम होटल ब्रांड ‘संडे’ को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कंपनी चालू वित्त वर्ष में पूरे भारत में चार सितारा और पांच सितारा होटलों सहित 40 नए लग्जरी होटल जोड़ने की योजना बना रही है। कंपनी संडे होटल का विस्तार महानगरों, गैर महानगरों के साथ ही वन्यजीव अभयारण्यों और प्रमुख धार्मिक स्थलों में करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में संडे होटल का विस्तार किया जाएगा। ये राज्य ब्रांड के आगामी पोर्टफोलियो में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देंगे।

(भाषा इनपुट के साथ)

