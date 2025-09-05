IPO से पहले ओयो के तिमाही नतीजे ने चौंकाया, निवेशकों को बड़ा तोहफा देगी कंपनी

अप्रैल-जून की अवधि में ओयो का राजस्व 47 प्रतिशत बढ़कर 2,019 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,371 करोड़ रुपये था। ओयो ने पिछले वर्ष की इसी (अप्रैल-जून) तिमाही में 87 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

Oyo News: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी-ओयो ने अपने आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले कंपनी का मुनाफा दोगुना हो गया है। कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने शुक्रवार को शीर्ष प्रबंधन को भेजे एक ईमेल में बताया कि मजबूत राजस्व वृद्धि से पहली तिमाही में मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 200 करोड़ रुपये रहा। अप्रैल-जून की अवधि में कंपनी का राजस्व 47 प्रतिशत बढ़कर 2,019 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,371 करोड़ रुपये था। ओयो ने पिछले वर्ष की इसी (अप्रैल-जून) तिमाही में 87 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

बोनस शेयर को मंजूरी इसके साथ ही शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में कंपनी ने 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी मांगी है, जिससे अधिकृत शेयर पूंजी दोगुनी होकर 24,31,13,59,300 रुपये हो जाएगी। इसने ईएसओपी पूल को 8.8 करोड़ शेयर विकल्प तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। शेयरधारकों को दी गई सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऋण चुकौती के कारण एकमुश्त असाधारण लागत को समायोजित करने के बाद ओयो का मुनाफा 245 करोड़ रुपये रहा। समूचे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ओयो ने 16,250 करोड़ रुपये के बुकिंग मूल्य (जीबीवी) और 6,252 करोड़ रुपये तक के राजस्व के साथ मजबूत परिचालन प्रदर्शन किया।