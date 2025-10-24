IPO की तैयारी में जुड़ी कंपनी ने विदेशी ‘मालिक’ को दिया ₹540 करोड़ का डिविडेंड, 29 अक्टूबर से खुला रहा इश्यू

संक्षेप: IPO News: आईपीओ की तैयारी में जुटी कंपनी ओरकला इंडिया लिमिटेड (Orkla India Ltd) ने अपने विदेशी प्रमोटर को 540 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है। जोकि कंपनी के वार्षिक लाभ से भी अधिक है। इसकी जानकारी कंपनी ने साझा किया है।

IPO News: आईपीओ की तैयारी में जुटी कंपनी ओरकला इंडिया लिमिटेड (Orkla India Ltd) ने अपने विदेशी प्रमोटर को 540 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है। जोकि कंपनी के वार्षिक लाभ से भी अधिक है। इसकी जानकारी कंपनी ने साझा किया है। बता दें, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में पहली बार डिविडेंड बांटा था। ओरकला इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 438 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया था। जोकि 600.01 करोड़ रुपये है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब कंपनी सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन की तैयारी कर चुकी है।

ओरकला इंडिया लिमिटेड में Orkla Asia Pacific Pte की कुल होल्डिंग 90 प्रतिशत के बराबर है। जिसकी वजह से Orkla Asia Pacific Pte को करीब 540 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला है। बाकि 10 प्रतिशत हिस्सा Navas Meeran औ Feroz Meeran है। जिनके पास 5-5 प्रतिशत हिस्सा है। जिन्हें 30-30 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला है।

29 अक्टूबर को खुल रहा है आईपीओ नॉर्वे की यह लिस्टेड कंपनी एमटीआर और ईस्टर्न स्पेसिज़ का आईपीओ 29 अक्टूबर को खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 28 अक्टूबर को खुल जाएगा। आईपीओ के जरिए 2.28 करोड़ शेयर प्रमोटर्स बेचते नजर आएंगे। Orkla Asia Pacific और अन्य दो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए कंपनी से घटा रहे हैं।

Orkla India रेड टू ईट प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की मौजूदगी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी है। जून तिमाही में कंपनी ने 78.90 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट बनाया था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 71.90 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू सितंबर तिमाही में 597 करोड़ रुपये रहा था।