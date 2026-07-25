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IPO लॉन्चिंग से पहले फोनपे को तगड़ी कमाई, घाटा भी हो गया कम

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • जून तिमाही के दौरान PhonePe की आय 11.47 प्रतिशत बढ़कर 7,920 करोड़ रुपये हो गई
  • इस साल की शुरुआत में फोनपे ने जियो-पॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल कैपिटल मार्केट में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए अपने प्रस्तावित IPO को कुछ समय के लिए टाल दिया था
PhonePe
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PhonePe IPO: आईपीओ की तैयारी कर रही बड़ी फिनटेक कंपनी PhonePe ने शानदार तिमाही नतीजे जारी किए हैं। जून तिमाही के दौरान PhonePe की आय 11.47 प्रतिशत बढ़कर 7,920 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में फोनपे ने 815 करोड़ रुपये की परिचालन आय दर्ज की थी। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा की गई नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में सामान्य कारोबारी गतिविधियों के आधार पर फोनपे का घाटा 1,377 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी का कुल घाटा 2,792 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

यूपीआई डीआई रकम के आंकड़े जारी नहीं

सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उद्योग को यूपीआई डिजिटल प्रोत्साहन (डीआई) राशि अभी तक जारी नहीं किए जाने के कारण इससे संबंधित आय को कंपनी के वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया गया है। यह आय वित्त वर्ष 2026-27 के वित्तीय परिणामों में दर्ज होने की उम्मीद है। कंपनी को वित्त वर्ष 2025-26 में हुए घाटे में कुछ एकमुश्त खर्च और आय भी शामिल रहे। इनमें कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईएसओपी) से जुड़ा एकमुश्त खर्च, गैर-नकद परिसंपत्ति मूल्य में कमी, एक सहयोगी कंपनी में आंशिक हिस्सेदारी बेचने से हासिल मुनाफा और बंद किए गए कारोबार से हुआ नुकसान शामिल है।

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क्यों टाल दिया गया था आईपीओ?

इस साल की शुरुआत में, बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी फोनपे ने जियो-पॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल कैपिटल मार्केट में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए अपने प्रस्तावित IPO को कुछ समय के लिए टाल दिया था। मार्च में जारी एक बयान में CEO समीर निगम ने कहा कि कंपनी भारत में लिस्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन उसने बाजार की स्थिति में सुधार होने तक इस प्रक्रिया को टालने का फैसला किया है। निगम ने कहा था- हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि प्रभावित सभी क्षेत्रों में जल्द ही शांति बहाल हो। हम भारत में पब्लिक लिस्टिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने IPO के लिए कोई नई समय-सीमा घोषित नहीं की है। इसके साथ ही कहा है कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं कम होने और निवेशकों का भरोसा स्थिर होने के बाद वह अपनी लिस्टिंग योजनाओं पर फिर से विचार करेगी।

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बता दें कि फोनपे को सितंबर 2025 में अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट गोपनीय रूप से दाखिल करने के बाद, 20 जनवरी को अपने प्रस्तावित IPO के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से मंजूरी मिली थी। इसके बाद, उसने 21 जनवरी, 2026 को एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) जमा किया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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