IPO से पहले बोट के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, गौरव नायर को मिली कंपनी की कमान

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:32 PM
boAt IPO: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड boAt की पैरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने गौरव नायर को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। नायर पिछले तीन सालों से कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) की भूमिका निभा रहे थे। बता दें कि boAt का आईपीओ जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमेजिन मार्केटिंग की लगभग 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

अमन गुप्ता को क्या मिली जिम्मेदारी?

इस बदलाव के साथ boAt के सह-संस्थापक समीर मेहता अब एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि सह-संस्थापक अमन गुप्ता बोर्ड पर नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जुड़े रहेंगे। गौरव नायर के अनुभव की बात करें तो वह दो दशकों से ज्यादा समय से रणनीति और संचालन के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। boAt से पहले वह आठ साल तक वैश्विक कंसल्टिंग फर्म बेन&कंपनी में रहे। वहां उन्होंने बेन इंडिया के एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस का नेतृत्व किया। इसके साथ ही एम एंड ए और स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस में भी अहम भूमिका निभाई।

बेन में रहते हुए वह कॉरपोरेट फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वैश्विक प्रमुख भी रहे। गौरव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही मजबूत रही है। उन्होंने 2003 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी.कॉम किया और 2006 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की। इसके बाद 2010 में वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) से एक साल का मैनेजमेंट प्रोग्राम कर चुके हैं।

अमन गुप्ता ने क्या कहा?

नए सीईओ की नियुक्ति पर boAt के सह-संस्थापक अमन गुप्ता ने कहा-पिछले कुछ वर्षों में समीर ने CEO के तौर पर बेहतरीन काम किया है, कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसे अगले चरण के लिए तैयार किया। मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमने साथ मिलकर यह सफर तय किया और अब गौरव को कमान संभालते देखना उतना ही रोमांचक है।

