IOC, BPCL और HPCL का बड़ा धमाका! पेट्रोल-डीजल में घाटा, फिर भी 3 महीने में कमा लिए ₹30,106 करोड़

मुख्य बातें

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। ऐसे माहौल में देश की 3 सरकारी तेल कंपनियों ने सितंबर तिमाही में शानदार मुनाफा दर्ज किया है। IOC (Indian Oil Corporation), BPCL (Bharat Petroleum Corporation) और HPCL (Hindustan Petroleum Corporation) ने जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान कुल ₹30,106 करोड़ का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट कमाया है। खास बात यह है कि इन कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की बिक्री और LPG पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद रिफाइनिंग मार्जिन में भारी सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिले इन्वेंट्री गेन ने इनकी कमाई को मजबूत किया। तीनों कंपनियों का यह संयुक्त मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 68.3% ज्यादा है। वहीं, जून तिमाही में इन्हें करीब ₹18,150 करोड़ का संयुक्त घाटा हुआ था।

तीनों तेल कंपनियों का तिमाही मुनाफा करीब 39% बढ़ा

IOC, BPCL और HPCL का सितंबर तिमाही का संयुक्त मुनाफा ₹30,106 करोड़ रहा। यह वित्त वर्ष 2025-26 में तीनों कंपनियों के कुल ₹77,281 करोड़ के सालाना मुनाफे का करीब 39% है। हालांकि, तीनों कंपनियों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर रहा। जहां IOC ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, वहीं BPCL और HPCL का मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले घट गया।

किस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया?

सितंबर तिमाही में तीनों कंपनियों के नतीजों पर नजर डालें तो IOC सबसे आगे रही।

कंपनी Q2 FY27 नेट प्रॉफिट सालाना बदलाव IOC ₹21,630 करोड़ करीब 184% बढ़ा BPCL ₹4,993 करोड़ 22.5% घटा HPCL ₹3,483 करोड़ 9% घटा कुल ₹30,106 करोड़ 68.3% बढ़ा

IOC का ₹21,630 करोड़ का मुनाफा कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही स्टैंडअलोन प्रॉफिट है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने ₹7,610 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। IOC का सितंबर तिमाही का मुनाफा वित्त वर्ष 2025-26 के उसके पूरे साल के ₹36,802 करोड़ के प्रॉफिट का भी करीब 59% है। दूसरी तरफ BPCL का मुनाफा घटकर ₹4,993 करोड़ और HPCL का मुनाफा ₹3,483 करोड़ रह गया। इससे साफ है कि रिफाइनिंग से बेहतर कमाई का फायदा तीनों कंपनियों को एक जैसा नहीं मिला।

पेट्रोल-डीजल बेचने पर हो रहा नुकसान

इन कंपनियों के मुनाफे में उछाल की सबसे बड़ी वजह रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार और इन्वेंट्री गेन रहा। दरअसल, तेल कंपनियां कच्चा तेल खरीदकर उसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में बदलती हैं। कच्चे तेल की खरीद लागत और तैयार उत्पादों की बिक्री से मिलने वाली कीमत के बीच का अंतर रिफाइनिंग मार्जिन को प्रभावित करता है।

सितंबर तिमाही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मार्जिन बेहतर हुए। इससे कंपनियों को कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पाद बनाने पर ज्यादा कमाई हुई। इसके अलावा जून के मध्य से अगस्त के मध्य के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थायी गिरावट से भी कंपनियों को फायदा हुआ। कम कीमत पर कच्चा तेल उपलब्ध होने से इन्वेंट्री गेन मिला। IOC के मुताबिक, इस अवधि में उसे करीब ₹7,000 करोड़ का इन्वेंट्री गेन हुआ। इसी तरह उसके पेट्रोकेमिकल और गैस कारोबार ने भी मुनाफे को बढ़ाने में योगदान दिया।

HPCL और BPCL का रिफाइनिंग मार्जिन भी तेजी से बढ़ा

रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार का असर BPCL और HPCL के नतीजों में भी दिखाई दिया। HPCL का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) सितंबर तिमाही में बढ़कर 32.15 डॉलर प्रति बैरल हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह सिर्फ 8.80 डॉलर प्रति बैरल था। इसी तरह BPCL का GRM भी बढ़कर 32.53 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 10.78 डॉलर प्रति बैरल था। GRM से पता चलता है कि एक बैरल कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदलने के बाद कंपनी को कितना मार्जिन मिल रहा है। इसलिए रिफाइनिंग मार्जिन में बढ़ोतरी तेल कंपनियों की कमाई के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत होती है।

कंपनियों को हर लीटर पर हो रहा नुकसान

तीनों कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद उनके फ्यूल रिटेल कारोबार पर दबाव बना हुआ है।पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई से स्थिर हैं, जबकि घरेलू LPG के दाम मार्च से नहीं बदले हैं। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी आई। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, पिछले महीने तक तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर प्रति लीटर ₹4-5 और डीजल पर ₹18-20 का नुकसान हो रहा था।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार से जुड़ी हैं, इसलिए इनकी बिक्री पर होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनियों को खुद करनी पड़ती है। दूसरी तरफ घरेलू LPG की कीमतें नियंत्रित रहती हैं। इसकी खुदरा कीमत और वास्तविक लागत के बीच अंतर की भरपाई सरकार से सब्सिडी के जरिए होने की उम्मीद रहती है।

LPG पर हर सिलेंडर में ₹370 तक नुकसान का अनुमान

IOC के डायरेक्टर (फाइनेंस) अनुज जैन ने निवेशकों के साथ बातचीत में LPG पर होने वाले नुकसान को लेकर अहम जानकारी दी। उनके मुताबिक, सितंबर में LPG के एक सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी यानी लागत और बिक्री मूल्य के बीच का नुकसान ₹184 था। अक्टूबर में यह बढ़कर ₹229 प्रति सिलेंडर हो गया। कंपनी का अनुमान है कि यह नुकसान नवंबर में ₹309 और दिसंबर में ₹370 प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकता है। सरकार से सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं मिलने के कारण तीनों तेल कंपनियों का बकाया नुकसान भी बढ़ गया है।

तीनों कंपनियों पर ₹67,900 करोड़ की अंडर-रिकवरी

कंपनी फाइलिंग के मुताबिक, सितंबर के अंत तक IOC, BPCL और HPCL की कुल अंडर-रिकवरी ₹67,900 करोड़ तक पहुंच गई थी।

कंपनी के हिसाब से बकाया नुकसान इस प्रकार है।

IOC: 32,505.69 करोड़

BPCL: 17,334.40 करोड़

HPCL: 18,048.82 करोड़

यह रकम दिखाती है कि रिकॉर्ड तिमाही मुनाफे के बावजूद तेल कंपनियों के सामने फ्यूल बिक्री से जुड़ी बड़ी वित्तीय चुनौती बनी हुई है।

कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी, आगे मुनाफे पर पड़ सकता है असर

सितंबर तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन से तेल कंपनियों को फायदा हुआ। लेकिन अक्टूबर में कच्चे तेल की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली है। IOC ने भी अपने नतीजों में आने वाली तिमाहियों के लिए संभावित जोखिम की ओर इशारा किया है। कंपनी के मुताबिक, अगर पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होते हैं और कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो इन्वेंट्री लॉस के कारण आने वाली तिमाहियों में मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। दरअसल, कंपनियों के पास मौजूद कच्चे तेल या तैयार उत्पादों का मूल्य बाजार भाव में गिरावट आने पर कम हो सकता है। इससे उन्हें इन्वेंट्री लॉस उठाना पड़ता है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?