FD पर ज्यादा कमाई का मौका! इस बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, देख लें नया रेट लिस्ट

मुख्य बातें

इंडियन ओवरसीज बैंक ने 444 दिन की चुनिंदा FD पर ब्याज दरों में की 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी।

FD Interest Rates: फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) में सुरक्षित रिटर्न तलाश रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी बैंक IOB (Indian Overseas Bank) ने 444 दिन की अवधि वाली चुनिंदा टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। नई दरें 10 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने कुछ डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज में 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.15% तक की बढ़ोतरी की है। इस बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी बेहतर रिटर्न मिलेगा।

444 दिन की FD पर अब कितना ब्याज मिलेगा?

IOB ने अपनी एसेट-लायबिलिटी कमेटी की समीक्षा के बाद 444 दिन की FD की दरों में बदलाव किया है।

कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (Callable Term Deposit):- 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर ब्याज दर 6.60% से बढ़ाकर 6.75% सालाना कर दी गई है।

नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (Non-Callable Term Deposit):- 1 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि पर अब 6.85% सालाना ब्याज मिलेगा। पहले यह दर 6.75% थी।

NRE टर्म डिपॉजिट:- इस कैटेगरी में भी ब्याज दर 6.60% से बढ़ाकर 6.75% कर दी गई है।

ध्यान रहे कि बाकी अवधियों की कॉलेबल, नॉन-कॉलेबल (Callable, Non-Callable) और NRE टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा फायदा

IOB की 444 दिन वाली कॉलेबल (Callable) FD में वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता रहेगा, यानी उनके लिए ब्याज दर 7.25% हो जाती है। वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को 0.75% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। उनके लिए इस अवधि पर ब्याज दर 7.50% सालाना है।

₹1 लाख की FD पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर कोई सामान्य ग्राहक 444 दिन की FD में 1 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे चुनी गई ब्याज दर और ब्याज भुगतान की शर्तों के अनुसार करीब 7,000 रुपये तक ब्याज मिल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को इसी निवेश पर करीब 7,500 रुपये, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 7,800 रुपये तक ब्याज मिल सकता है।

₹3 लाख लगाने पर कितनी होगी कमाई?

अगर FD में 3 लाख रुपये लगाए जाते हैं, तो सामान्य निवेशक को करीब 20,600 रुपये तक ब्याज मिल सकता है। सीनियर सिटीजन को करीब 22,400 रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 23,200 रुपये तक ब्याज मिलने का अनुमान है।

₹5 लाख की FD पर कितना फायदा?

5 लाख रुपये की FD पर सामान्य ग्राहक को करीब 34,200 रुपये तक ब्याज मिल सकता है। वहीं, सीनियर सिटीजन को लगभग 37,300 रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन को करीब 38,600 रुपये तक ब्याज मिलने का अनुमान है।

एक नजर में संभावित ब्याज

निवेश राशि सामान्य ग्राहक सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन ₹1 लाख करीब ₹7,000 करीब ₹7,500 करीब ₹7,800 ₹3 लाख करीब ₹20,600 करीब ₹22,400 करीब ₹23,200 ₹5 लाख करीब ₹34,200 करीब ₹37,300 करीब ₹38,600

नोट:- वास्तविक ब्याज राशि लागू ब्याज दर, जमा की शर्तों और ब्याज की गणना के तरीके के आधार पर अलग हो सकती है।

FD करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ ज्यादा ब्याज दर देखकर FD में निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। पहले यह समझना जरूरी है कि आप कॉलेबल (Callable) या नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट (Non-Callable Deposit) में निवेश कर रहे हैं। नॉन- कॉलेबल (Non-Callable) FD में आमतौर पर समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा सीमित हो सकती है। इसके अलावा ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स नियम भी लागू हो सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और पैसे की उपलब्धता को ध्यान में रखना जरूरी है।