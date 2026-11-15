FD पर ज्यादा कमाई का मौका! इस बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, देख लें नया रेट लिस्ट
मुख्य बातें
- IOB FD Interest Rates: इंडियन ओवरसीज बैंक ने 444 दिन की चुनिंदा FD पर ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है
- सामान्य ग्राहकों के लिए Callable FD पर 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% तक ब्याज मिल रहा है
FD Interest Rates: फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) में सुरक्षित रिटर्न तलाश रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी बैंक IOB (Indian Overseas Bank) ने 444 दिन की अवधि वाली चुनिंदा टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। नई दरें 10 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने कुछ डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज में 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.15% तक की बढ़ोतरी की है। इस बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी बेहतर रिटर्न मिलेगा।
444 दिन की FD पर अब कितना ब्याज मिलेगा?
IOB ने अपनी एसेट-लायबिलिटी कमेटी की समीक्षा के बाद 444 दिन की FD की दरों में बदलाव किया है।
कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (Callable Term Deposit):- 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर ब्याज दर 6.60% से बढ़ाकर 6.75% सालाना कर दी गई है।
नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (Non-Callable Term Deposit):- 1 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि पर अब 6.85% सालाना ब्याज मिलेगा। पहले यह दर 6.75% थी।
NRE टर्म डिपॉजिट:- इस कैटेगरी में भी ब्याज दर 6.60% से बढ़ाकर 6.75% कर दी गई है।
ध्यान रहे कि बाकी अवधियों की कॉलेबल, नॉन-कॉलेबल (Callable, Non-Callable) और NRE टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा फायदा
IOB की 444 दिन वाली कॉलेबल (Callable) FD में वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता रहेगा, यानी उनके लिए ब्याज दर 7.25% हो जाती है। वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को 0.75% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। उनके लिए इस अवधि पर ब्याज दर 7.50% सालाना है।
₹1 लाख की FD पर कितना मिलेगा रिटर्न?
अगर कोई सामान्य ग्राहक 444 दिन की FD में 1 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे चुनी गई ब्याज दर और ब्याज भुगतान की शर्तों के अनुसार करीब 7,000 रुपये तक ब्याज मिल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को इसी निवेश पर करीब 7,500 रुपये, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 7,800 रुपये तक ब्याज मिल सकता है।
₹3 लाख लगाने पर कितनी होगी कमाई?
अगर FD में 3 लाख रुपये लगाए जाते हैं, तो सामान्य निवेशक को करीब 20,600 रुपये तक ब्याज मिल सकता है। सीनियर सिटीजन को करीब 22,400 रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 23,200 रुपये तक ब्याज मिलने का अनुमान है।
₹5 लाख की FD पर कितना फायदा?
5 लाख रुपये की FD पर सामान्य ग्राहक को करीब 34,200 रुपये तक ब्याज मिल सकता है। वहीं, सीनियर सिटीजन को लगभग 37,300 रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन को करीब 38,600 रुपये तक ब्याज मिलने का अनुमान है।
एक नजर में संभावित ब्याज
|निवेश राशि
|सामान्य ग्राहक
|सीनियर सिटीजन
|सुपर सीनियर सिटीजन
|₹1 लाख
|करीब ₹7,000
|करीब ₹7,500
|करीब ₹7,800
|₹3 लाख
|करीब ₹20,600
|करीब ₹22,400
|करीब ₹23,200
|₹5 लाख
|करीब ₹34,200
|करीब ₹37,300
|करीब ₹38,600
नोट:- वास्तविक ब्याज राशि लागू ब्याज दर, जमा की शर्तों और ब्याज की गणना के तरीके के आधार पर अलग हो सकती है।
FD करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सिर्फ ज्यादा ब्याज दर देखकर FD में निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। पहले यह समझना जरूरी है कि आप कॉलेबल (Callable) या नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट (Non-Callable Deposit) में निवेश कर रहे हैं। नॉन- कॉलेबल (Non-Callable) FD में आमतौर पर समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा सीमित हो सकती है। इसके अलावा ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स नियम भी लागू हो सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और पैसे की उपलब्धता को ध्यान में रखना जरूरी है।
IOB के इस कदम से 444 दिन की FD में निवेश करने वाले ग्राहकों को पहले से बेहतर रिटर्न का विकल्प मिला है। खास तौर पर वरिष्ठ और सुपर सीनियर नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर इस स्कीम को और आकर्षक बनाती है। हालांकि, FD बुक करने से पहले बैंक की वेबसाइट या नजदीकी शाखा से नई दरों और सभी शर्तों की पुष्टि जरूर कर लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।