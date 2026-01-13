Hindustan Hindi News
आज निवेशकों की नजर इन शेयरों पर रहेगी, जानें क्यों फोकस में होंगे ये स्टॉक्स

संक्षेप:

Stock Watch: ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, जस्ट डायल, टाटा एलेक्सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंपनियां आज अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। आइए देखें वो कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, जो खबरों में हैं।

Jan 13, 2026 08:45 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जस्ट डायल, टाटा एलेक्सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंपनियां आज अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। इनके अलावा टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। आइए देखें वो कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, जो खबरों में हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने सोमवार को दिसंबर तिमाही के लिए अपने कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 14% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि के 12,380 करोड़ रुपये से गिरकर 10,657 करोड़ रुपये रह गया।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज

एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने सोमवार को दिसंबर तिमाही के लिए कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 11% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल के 4,591 करोड़ रुपये से घटकर 4,076 करोड़ रुपये रह गया।

ओला इलेक्ट्रिक

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि उसने तमिलनाडु के कृष्णागिरि में अपनी विनिर्माण सुविधा से अपनी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, 'शक्ति' का रोल-आउट शुरू कर दिया है।

लार्सन एंड टुब्रो

इंजीनियरिंग प्रमुख लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपने ऑफशोर मरीन निर्माण फर्म को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाते हुए, सपुरा नॉटिकल पावर प्राइवेट लिमिटेड से एलएंडटी सपुरा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड (LTSSPL) में शेष 40% हिस्सेदारी 122.4 करोड़ रुपये में खरीदेगी।

बायोकॉन

बायोकॉन ने अपनी वृद्धि योजनाओं का समर्थन करने के लिए 4,150 करोड़ रुपये की योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) शुरू की है, जिसमें प्रति शेयर 368.35 रुपये का संकेतक मूल्य तय किया गया है, जो प्रचलित बाजार मूल्य से लगभग 5% कम है।

आनंद राठी वेल्थ

कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए इसे 99.7 करोड़ रुपये कर दिया, जिसे 22% बढ़कर 289.6 करोड़ रुपये हुए राजस्व ने समर्थन दिया। EBITDA 22.6% बढ़कर 131.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 45.5% पर स्थिर रहा।

केपी ग्रीन एनर्जी

केपी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात सरकार के साथ 4,000 करोड़ रुपये मूल्य की रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है, जो बड़े पैमाने पर सतत बुनियादी ढांचे के विकास में उसके प्रयास को रेखांकित करता है।

एनएलसी इंडिया

एनएलसी इंडिया के बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है, जिसमें 66.7 करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ 25% हिस्सेदारी का परिचालन शामिल है। कंपनी ने 16 जनवरी को रिकॉर्ड डेट तय करते हुए 3.6 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की।

टीवीएस सप्लाई चेन

टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस (टीवीएस एससीएस) ने सोमवार को घोषणा की कि उसे चेन्नई में डीआईसीवी की विनिर्माण इकाई में इन-प्लांट वेयरहाउस संचालन संभालने के लिए डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) से एक कांट्रैक्ट मिला है।

टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
