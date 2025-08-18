investors earned rs 5 lakh crores in 5 minutes share market is booming with these 3 important news निवेशकों ने 5 मिनट में ₹5 लाख करोड़ कमाए, इन 3 अहम खबरों से बमबम बोल रहा बाजार, Business Hindi News - Hindustan
Stock Market Updates: सेंसेक्स ने पिछले दिन के बंद होने के स्तर 80,597.66 के मुकाबले 81,315.79 पर खुला। फिर लगभग 1100 से अधिक अंक चढ़कर दिन के सबसे ऊंचे स्तर 81,713.30 पर पहुंच गया। पहले 5 मिनट में ही निवेशकों की संपत्ति में ₹5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:49 AM
निवेशकों ने 5 मिनट में ₹5 लाख करोड़ कमाए, इन 3 अहम खबरों से बमबम बोल रहा बाजार

आज भारतीय शेयर मार्केट ने जोरदार शुरुआत की। निवेशकों का मूड इसलिए अच्छा था, क्योंकि दुनिया भर से आ रही चिंताएं कम होने के संकेत मिले। तीन अहम खबरों ने बाजार में उत्साह बढ़ाया और लोगों ने जोखिम उठाने में दिलचस्पी दिखाई। पहला, रूस-यूक्रेन जंग के खत्म होने की उम्मीद जगी। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि वह भारत पर लगे कुछ अतिरिक्त आयात शुल्क (सेकेंडरी टैरिफ) पर फिर से विचार कर सकते हैं। तीसरा, एसएंडपी नामक संस्था ने भारत की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी।

सेंसेक्स का जोरदार उछाल

इन सकारात्मक खबरों का असर सीधे सेंसेक्स पर दिखा। सेंसेक्स ने पिछले दिन के बंद होने के स्तर 80,597.66 के मुकाबले 81,315.79 पर खुला। फिर तेजी के साथ यह लगभग 1100 से अधिक अंक चढ़कर दिन के सबसे ऊंचे स्तर 81,713.30 पर पहुंच गया। घरेलू बाजार में व्यापक खरीदारी देखी गई, क्योंकि बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के ₹445 लाख करोड़ से बढ़कर ₹450 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जिससे कारोबार के पहले पांच मिनट में ही निवेशकों की संपत्ति में ₹5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ।

इन 3 खबरों से शेयर मार्केट में बूम-बूम

खबर नंबर-1: भारत को एसएंडपी से बड़ा तोहफा

रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBBसे बढ़ाकर BBB कर दी है। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A-3 से सुधरकर A-2 हुई। आर्थिक आउटलुक "स्थिर" बना रहा।

खबर नंबर-2: जीएसटी सुधार, मोदी का दिवाली गिफ्ट

जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब की जगह पर पांच और 18 फीसदी के दो स्लैब का प्रस्ताव समुचित विश्लेषण तथा मूल्यांकन के बाद लाया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी दरों के पुनर्निर्धारण को लेकर बीते तीन वर्ष से काम चल रहा है। इसका मकसद आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान करना है। दो स्लैब लागू होने के बाद खाने-पीने और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम कम होंगे और आम लोगों का खर्च कम होगा। आम आदमी की जरूरत से जुड़ी 99 फीसदी वस्तुएं 12 की जगह पांच फीसदी कर के दायरे में आएंगी। इससे देश में खरीदारी करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

खबर नंबर-3: यूक्रेन युद्ध पर बातचीत, सेकेंडरी टैरिफ पर संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि वह भारत पर लगे कुछ अतिरिक्त आयात शुल्क (सेकेंडरी टैरिफ) पर फिर से विचार कर सकते हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा की। 17 अगस्त को उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात से पहले "बड़ी प्रगति" की बात कही।

