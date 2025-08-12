investors are in trouble this share has halved in 1 year yet experts are advising to buy it निवेशकों पर कहर, 1 साल में आधा हुआ यह शेयर, फिर भी एक्सपर्ट्स दे रहे खरीदने की सलाह, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़investors are in trouble this share has halved in 1 year yet experts are advising to buy it

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 11:02 AM
Stock Crash: प्राज इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज, 12 अगस्त को 9% की भारी गिरावट देखी गई। यह गिरावट कंपनी के जून तिमाही के निराशाजनक नतीजों के बाद आई है। इस झटके के साथ ही कंपनी का शेयर अपने इस साल 1 जनवरी के शिखर (₹875) से अब तक आधा रह गया है। शेयर अभी ₹414 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले महीने से 16% नीचे है। अगर साल के अंत तक यह स्थिति रही, तो 2019 के बाद यह पहली बार होगा जब शेयर नकारात्मक रिटर्न देगा।

वित्तीय हालात बिगड़े

जून तिमाही में प्राज इंडस्ट्रीज का राजस्व पिछले साल की तुलना में 8% घटकर ₹640.2 करोड़ रह गया। कंपनी का मुनाफा (EBITDA) तो पिछले साल के मुकाबले 66% गिर गया। मुनाफे की दर (EBITDA मार्जिन) भी सिर्फ 4.9% पर सिमट गई, जबकि पिछले साल यह 13.2% थी। सबसे बड़ा झटका शुद्ध मुनाफे (नेट प्रॉफिट) में लगा, जो 94% गिरकर महज ₹5.33 करोड़ रह गया। हालांकि, यह गिरावट कुछ ज्यादा दिख रही है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने नासरापुर में जमीन बेचकर ₹28.15 करोड़ का विशेष लाभ कमाया था।

पीछे हटने के ये हैं कारण

कंपनी ने बताया कि उसके घरेलू इथेनॉल व्यवसाय में ग्राहकों के पास पैसों की कमी और काम में देरी हो रही है। साथ ही, कंडला में कुछ बड़े इंजीनियरिंग ऑर्डरों के देरी से पूरा होने की वजह से मजदूरी और बुनियादी खर्चे बढ़ गए। इस तिमाही में कंपनी को नए ऑर्डर्स भी पिछले साल के मुकाबले 10.5% कम मिले। हालांकि, पुराने ऑर्डर्स का बैकलॉग 10% बढ़कर ₹4,448 करोड़ हो गया है।

एनॉलिस्ट्स अब भी दे रहे हैं खरीदने की सलाह

दिलचस्प बात यह है कि प्राज इंडस्ट्रीज पर नजर रखने वाले नौ एनॉलिस्ट्स में से 8 ने अभी भी शेयर को 'खरीदें' की सिफारिश की है, जबकि एक ने 'होल्ड' का सुझाव दिया है। पिछले कुछ सालों में शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था। साल 2020 में 12.6%, 2021 में 190%, 2022 में 6.3%, 2023 में 56% और पिछले साल 48% का रिटर्न मिला था, लेकिन इस साल की गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

