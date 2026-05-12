इस स्टॉक पर फिदा हुए दिग्गज निवेशक विजय केडिया, खरीदे 4.50 लाख से ज्यादा शेयर
विजय केडिया ने एक बल्क डील में क्विक हील टेक्नोलॉजीज के 4,50,249 शेयर खरीदे हैं, जिनकी औसत कीमत ₹209.13 प्रति शेयर है। इससे पहले कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। बता दें कि विजय केडिया भारतीय इक्विटी बाजार के एक दिग्गज निवेशक हैं।
Vijay Kedia portfolio stock: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने मालामाल कर दिया है। विजय केडिया की मार्केट स्ट्रैटजी अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं। वह समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक नए शेयर को पोर्टफोलियो में जोड़ा है।
विजय केडिया ने कहां लगाया दांव?
मिंट की एक खबर के मुताबिक हाल ही में विजय केडिया ने एक स्मॉल-कैप स्टॉक में भी हिस्सेदारी खरीदी है। ये हिस्सेदारी क्विक हील टेक्नोलॉजीज में खरीदी गई है। जानकारी के मुताबिक विजय केडिया ने 'केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड' के जरिए एक बल्क डील में 4,50,249 शेयर खरीदे हैं, जिनकी औसत कीमत ₹209.13 प्रति शेयर है। इससे पहले कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी।
शेयर का परफॉर्मेंस
क्विक हील टेक्नोलॉजीज के शेयर की बात करें तो वर्तमान में 213.95 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले मंगलवार को 224.20 रुपये तक पहुंच गया। शेयर का इंट्रा-डे लो 204.90 रुपये है। पिछले पांच दिनों में कंपनी का शेयर ₹164.80 से बढ़कर ₹235 पर पहुंच गया है।
इस शेयर ने 3 जुलाई 2025 को अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर ₹416 छुआ था जबकि 30 मार्च 2026 को यह अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर ₹125 पर पहुंच गया था।
बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। FY26 की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 70.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 71.5 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 10 लाख रुपये से बढ़कर 6.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) की हिस्सेदारी दिसंबर 2025 तिमाही के 0.45% से बढ़कर मार्च 2026 तिमाही में 0.76% हो गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई, जब FII बड़े पैमाने पर भारतीय इक्विटी बेच रहे थे। मार्च 2026 में हुई यह बढ़ोतरी बताती है कि कुछ विदेशी निवेशकों को अब कम वैल्यूएशन पर स्टॉक में वैल्यू नजर आ रही है,या उन्हें कंपनी के कामकाज में सुधार की उम्मीद है।
विजय केडिया कौन हैं?
विजय केडिया भारतीय इक्विटी बाजार के एक दिग्गज निवेशक हैं। उन्होंने ऐसे मिड-कैप स्टॉक चुनने के लिए अपनी एक खास पहचान बनाई है। 19 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में अपना सफर शुरू करने वाले केडिया की वित्तीय दुनिया में दिलचस्पी की वजह उनके परिवार का स्टॉकब्रोकिंग के कारोबार से जुड़ा होना है। 33 साल की उम्र तक उन्होंने 'केडिया सिक्योरिटीज' की स्थापना कर ली थी, जिससे निवेश की दुनिया में उनकी जगह पक्की हो गई।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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