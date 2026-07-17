इन 2 शेयरों पर दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल फिदा, खरीद डाले 4 लाख से ज्यादा शेयर

शेयर बाजार में चर्चित निवेशकों में शुमार मुकुल अग्रवाल समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं। वह सही मौके पर सही दांव लगाने के लिए मशहूर हैं। उनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। ऐसे ही दो शेयर माइक्रो-कैप NBFC लक्ष्मी फाइनेंस और स्मॉल-कैप टेक्सटाइल कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज का है। अब मुकुल अग्रवाल ने इन दोनों कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने किस कीमत पर शेयर खरीदे या ये सौदे किस तारीख को हुए। कहने का मतलब है कि इस नई डील के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है।

कितने खरीदे शेयर? NSE पर उपलब्ध कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के लेटेस्ट डेटा के अनुसार FY27 की जून तिमाही के आखिर में मुकुल अग्रवाल के पास लक्ष्मी फाइनेंस के 24 लाख शेयर या 4.58% हिस्सेदारी थी। वहीं, मार्च तिमाही के आखिर में 20 लाख शेयर (3.83%) थे। इसका मतलब है कि इस दिग्गज निवेशक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी के 4 लाख शेयर खरीदे। लक्स इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी की बात करें तो 4.65 लाख शेयर या 1.55% हिस्सेदारी है। वहीं, मार्च तिमाही के आखिर में उनकी 4.42 लाख शेयर या 1.47% हिस्सेदारी रही। इसका मतलब है कि मुकुल अग्रवाल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी के 23,146 शेयर खरीदे।

कंपनी के बारे में लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात करें तो 1996 में वजूद में आई। यह रीजनल NBFC है, जिसकी राजस्थान में मजबूत पकड़ है और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मौजूदगी है। यह MSME और वाहन लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रायोरिटी-सेक्टर लेंडिंग पर फोकस करती है। लक्ष्मी फाइनेंस के शेयरों ने पिछले साल अगस्त में एंट्री ली थी। हालांकि, सुस्त एंट्री रही और NSE पर IPO की कीमत से 13% कम यानी 137.52 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए थे। इसके बाद शेयर में एक महीने में करीब 32% की तेजी आई और यह 180.90 रुपये प्रति शेयर के 52-हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंच गया।

हालांकि, इस नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के शेयरों में छह महीने में करीब 61% की भारी गिरावट आई और मार्च में यह 71.06 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। तब से 50% से ज्यादा की रिकवरी हुई है और शुक्रवार को यह 110 रुपये प्रति शेयर पर था।