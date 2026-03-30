Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेयर बाजार में पैसे लगा कर कैसे बनें अमीर? वॉरेन बफेट ने समझाया

Mar 30, 2026 03:52 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

Investment Tips: वॉरेन बफेट की यह सीख आज के उतार-चढ़ाव भरे बाजार में और भी ज्यादा अहम हो जा रही है। जब हर कोई तेजी से पैसा कमाने की कोशिश में लगा है, तब धैर्य, अनुशासन और सही मौके का इंतजार ही निवेशकों को लंबे समय में सफल बना सकता है।

शेयर बाजार में पैसे लगा कर कैसे बनें अमीर? वॉरेन बफेट ने समझाया

Investment Tips: दुनिया के शेयर बाजार में जहां आजकल तेजी, जल्द मुनाफा और FOMO (Fear of Missing Out) का माहौल बना रहता है, वहीं दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट (Warren Buffett) की एक पुरानी लेकिन बेहद काम की सलाह फिर चर्चा में है—“हर मौके पर दांव लगाने की ज़रूरत नहीं है।” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रही एक पोस्ट में उनकी यही सीख दोबारा सामने आई है, जिसमें साफ कहा गया है—“कभी भी किसी स्टॉक के पीछे भागो मत।”

क्या कहा गया है

इस पोस्ट में बताया गया कि भले ही कोई कंपनी कितनी ही शानदार क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेना समझदारी नहीं है। वॉरेन बफेट का मानना है कि सही निवेश वही है, जहां अच्छी कंपनी सही दाम पर मिले। यानी निवेशक को धैर्य रखना चाहिए और सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि हर छोटी-बड़ी हलचल पर रिएक्ट करना चाहिए।

उदाहरण में समझें

बफेट ने इस बात को समझाने के लिए बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जैसे एक बल्लेबाज हर गेंद पर शॉट नहीं मारता, बल्कि सही गेंद का इंतजार करता है, वैसे ही निवेश में भी सही मौके का इंतजार जरूरी है। फर्क बस इतना है कि क्रिकेट या बेसबॉल में गलत गेंद छोड़ने पर नुकसान हो सकता है, लेकिन निवेश में “नो कॉल्ड स्ट्राइक” होता है—यानी आप बिना नुकसान के इंतजार कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को हर कंपनी या हर स्टॉक पर राय बनाने की जरूरत नहीं होती। असली समझदारी कुछ चुनिंदा कंपनियों को गहराई से समझने में है। जब आपको बिजनेस पूरी तरह समझ आ जाए और उसकी कीमत आकर्षक लगे, तभी निवेश करना चाहिए। यही रणनीति लंबे समय में बेहतर रिटर्न देती है।

ये भी पढ़ें:IPO प्राइस से 60% टूट गया यह शेयर, लगातार गिरावट, आपका है दांव?
ये भी पढ़ें:सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जानिए आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

...सिर्फ 20 बार ही निवेश करने का मौका

पोस्ट में बफेट का एक और दिलचस्प उदाहरण भी बताया गया—“20 पंच कार्ड” का। उन्होंने कहा कि अगर किसी निवेशक को पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 बार ही निवेश करने का मौका मिले, तो वह हर फैसले को बहुत सोच-समझकर लेगा और संभवतः ज्यादा अमीर बनेगा। इसका मतलब यह है कि ज्यादा ट्रेडिंग करने से नहीं, बल्कि सही और सोच-समझकर किए गए कुछ फैसलों से ही असली पैसा बनता है।

कुल मिलाकर, वॉरेन बफेट की यह सीख आज के उतार-चढ़ाव भरे बाजार में और भी ज्यादा अहम हो जा रही है। जब हर कोई तेजी से पैसा कमाने की कोशिश में लगा है, तब धैर्य, अनुशासन और सही मौके का इंतजार ही निवेशकों को लंबे समय में सफल बना सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Stocks
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,