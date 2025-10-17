Hindustan Hindi News
इस दीवाली सोने और चांदी में संभलकर करें निवेश, 2 दिन में चांदी 10000 रुपये टूटी

Fri, 17 Oct 2025 AM
इस साल सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है और इनके भाव ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए। दोनों धातुओं ने बीते 10 माह के भीतर बीते कई दशकों का सबसे तेज मुनाफा दिया है। इससे निवेशक इनकी ओर अधिक आकर्षिक हुए हैं और त्योहारी सीजन में निवेश का मन बना रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि दीवाली के बाद यह तेजी थम सकती है। इसकी एक झलक चांदी के भाव में दिख रहा है। पिछले दो दिन में चांदी 10000 रुपये से अधिक टूटी है। इसलिए निवेशकों के लिए इंतजार करना ही बेहतर विकल्प होगा।

सोने के विकल्प में उभरी चांदी

इस साल चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और कई निवेशक इसे सोने का विकल्प मानकर बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 को इसके भाव 89,700 प्रति किलोग्राम थे, अब ये उछलकर 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर छू चुकी है। यानी इस साल अब तक चांदी में लगभग 106 फीसदी की बढ़त आ चुकी है। स्थिति यह हो गई है कि भारी मांग के चलते बाजार में चांदी की किल्लत हो गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति त्योहारी सीजन तक बनी रह सकती है। इसके बाद इसकी तेजी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि बाजार में आपूर्ति बढ़ने के साथ कीमतों में सुधार आने की संभावना है। इसलिए जो लोग अभी निवेश कर कर रहे हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है।

वास्तविक कीमत से ज्यादा मूल्य चुका रहे

इस समय चांदी के बाजार में एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। आम तौर पर वायदा बाजार की कीमतें हाजिर (बाजार) कीमतों से ज्यादा होती हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति उलटी है। वर्तमान में कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव ₹1,61,400 प्रति किलो है, जबकि हाजिर बाजार में यह ₹1,80,000 प्रति किलो तक पहुंच गया है।

इसका मतलब है कि निवेशक चांदी की वास्तविक कीमत से ज्यादा रकम दे रहे हैं। यही नहीं देश में चांदी की कीमतें वैश्विक कीमतों से 10-18 फीसदी ज्यादा हैं। वहीं, चांदी आधारित ईटीएफ का प्रीमियम वास्तविक बाजार भाव (स्पॉट प्राइस) से 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा पर पहुंच गया है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कोई कमी नहीं है और अक्टूबर के अंत तक लॉजिस्टिक सुधार के साथ यह असंतुलन खत्म हो जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, यह असामान्य स्थिति खत्म हो जाएगी और तब उन निवेशकों को झटका लग सकता है, जिन्होंने हाल ही में ऊंचे दामों पर खरीदारी की है। उनके मुताबिक, जो निवेशक अब ऊंचे दामों पर चांदी में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के बाद कीमतों में गिरावट की संभावना है।

1,31,800 रुपये पहुंच गया है सोना

इसी तरह, सोने के भाव भी इस साल करीब 60 फीसदी से अधिक उछल चुके हैं। सोने 01 जनवरी 2025 को 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 15 अक्तूबर तक उछलकर 1,31,800 रुपये पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर उपजे भू-राजनीतिक और आर्थिक तनाव के चलते सोने में तेजी दर्ज की गई है।

एएनजेड बैंक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव इस साल के अंत तक 4,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकते हैं, जबकि 2026 के जून तक यह 4,600 डॉलर के आसपास जा सकती है। यानी इसमें कुछ ठहराव आ सकता है। इसके चलते सोने के दाम स्थिर हो सकते हैं या कुछ गिरावट भी आ सकती है।

क्या करें निवेशक

विशेषज्ञों का कहना है कि, वैश्विक परिवेश में अभी जो परिस्थितियों बन रही हैं, उसमें सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता अथवा कुछ गिरावट आने की संभावना बन रही है।

छोटी अवधि के लिए इनमें एकमुश्त निवेश करना जोखिम भरा दांव साबित हो सकता है। इसलिए निवेशकों को सोच-समझकर और धीरे-धीरे निवेश करना चाहिए। हालांकि, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो फायदा संभव है।

छोटे निवेशकों के लिए एसआईपी के जरिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं, डिजिटल गोल्ड में भी थोड़ा-थोड़ा करके निवेश किया जा सकता है।

