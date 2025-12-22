Hindustan Hindi News
झुनझुनवाला फैमिली के निवेश वाली कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे एक्सपर्ट्स, आज उछला 3% भाव

संक्षेप:

शेयर बाजार में Inventurus Knowledge Solutions Limited के शेयरों में आज सोमवार को तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बता दें, कंपनी में झुनझुनवाला फैमिली ने भी पैसा लगाया है।

Dec 22, 2025 01:00 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
शेयर बाजार में Inventurus Knowledge Solutions Limited के शेयरों में आज सोमवार को तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बता दें, कंपनी में झुनझुनवाला फैमिली ने भी पैसा लगाया है।

सोमवार की सुबह एनएसई में Inventurus Knowledge Solutions Limited के शेयर बढ़त के साथ 1706 रुपये के लेवल पर खुले। लेकिन 3 प्रतिशत की उछाल के बाद एनएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 1748 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2189 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1236 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैपा 29 हजार करोड़ रुपये का है।

कितना टारगेट प्राइस है सेट?

Inventurus Knowledge Solutions Limited के लिए ब्रोकरेज हाउस Avendus Capital ने 2020 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से झुनझुनवाला फैमिली के निवेश वाले स्टॉक को BUY रेटिंग दी गई है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

कुछ दिन पहले मोतीलाल ओसवाल ने 2107 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस ने भी खरीदने की सलाह दी है। बता दें, नोमुरा ने 2000 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

झुनझुनवाला परिवार के पास कितना शेयर

सितंबर 2025 की शेयर होल्डिंग के अनुसार झुनझुवाला फैमिली के पास 16.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस कंपनी रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 0.23 प्रतिशत है।

पिछला एक साल शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। हालांकि, एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 8 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो चुका है। जबकि इस दौरान निफ्टी 500 में 6.78 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

