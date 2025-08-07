3 एक्सपर्ट्स के इंट्राडे टिप्स, ये 7 शेयर आज दिला सकते हैं मोटा मुनाफा

Intraday Stocks: एशियन पेंट्स लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड।

Intraday Stocks: आज बाजार के तीन जाने-माने विशेषज्ञों सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी) और शिजू कूथुप्पलक्कल (प्रभुदास लिलाधर) ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये 7 शेयर सुझाए हैं। इनमें एशियन पेंट्स लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, LI, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन शेयरों से आज मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है।

सुमीत बगड़िया के इंट्राडे टिप्स अशोक पेंट्स: सपोर्ट से उछाल की उम्मीद सुझाव: ₹2,491 के आसपास खरीदें, स्टॉप लॉस ₹2,400 और टार्गेट ₹2,667 का रखें।

क्यों खरीदें: शेयर ने हाल में मजबूत सपोर्ट लेवल से तेजी दिखाई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से पता चलता है कि निवेशक इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। यह अब अपने शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ताकत का संकेत है।

गणेश डोंगरे के चुनिंदा शेयर SBI: बुल्स का दबदबा सुझाव: ₹805 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹795 और टार्गेट ₹822 का रखें।

क्यों खरीदें: शेयर लगातार तेजी के संकेत दे रहा है। ₹795 का स्तर इसका मजबूत आधार बन गया है, जहाँ से यह फिर से ऊपर उछल सकता है।

HDFC बैंक: सपोर्ट पर जोरदार कदम सुझाव: ₹1,985 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹1,965 और टार्गेट ₹2,025 का रखें।

क्यों खरीदें: ₹1,965 के सपोर्ट से टिकने के बाद इसमें तेजी का रुख दिख रहा है। टार्गेट हासिल करने के लिए जोखिम-फायदा अनुकूल है।

LIC: बीमा में मुनाफे का अवसर सुझाव: ₹895 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹870 और टार्गेट ₹925 का रखें।

क्यों खरीदें: यह शेयर भी तेजी के पैटर्न में चल रहा है। ₹870 के सपोर्ट से रिवर्सल होने पर यह नए ऊंचे स्तर छू सकता है।

शिजू कूथुप्पलक्कल के इंट्राडे पिक्स ICICI प्रूडेंशियल लाइफ: गिरावट के बाद जोरदार वापसी सुझाव: ₹619.40 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹606 और टार्गेट ₹650 का रखें।

क्यों खरीदें: शेयर ₹600 के आसपास सपोर्ट पाकर उछला है। तकनीकी संकेतक (RSI) ने ओवरसोल्ड जोन से 'बाय' सिग्नल दिया है, जो आगे बढ़त की ओर इशारा करता है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा: नई ऊंचाई की ओर सुझााव: ₹3,227 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹3,175 और टार्गेट ₹3,350 का रखें।

क्यों खरीदें: ₹3,270 के स्तर को तोड़ने पर यह ₹3,350 तक पहुंच सकता है। शेयर ने 50-दिनी मूविंग एवरेज को मजबूती से थामे रखा है, जो तेजी को बरकरार रखता है।

गोदरेज एग्रोवेट: हरियाली की बयार सुझाव: ₹831 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹814 और टार्गेट ₹870 का रखें।

क्यों खरीदें: शेयर लगातार ऊंचे स्तर बना रहा है। ₹795 के 50-डे एवरेज से सपोर्ट मिलने पर यह फिर से चढ़ाव की ओर बढ़ सकता है।