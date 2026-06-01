मार्च तिमाही में हुआ कंपनी को घाटा, फिर भी आज क्यों 5% चढ़ा शेयर
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (InterGlobe Aviation Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कई एक्सपर्ट्स शेयरों के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं।
इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (InterGlobe Aviation Ltd) के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की नई रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। इस स्टॉक को कवर करने वाले ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है।
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर आज बीएसई में 4508.05 रुपये के स्तर पर खुले थे। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की तेजी के बाद 4633.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
मार्च क्वार्टर में कंपनी को हुआ घाटा (InterGlobe Aviation Ltd Q4 Results)
इंटरग्लोब एविएशन को जनवरी से मार्च 2026 के दौरान 2536 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3067 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, ऑपरेशनल रेवन्यू में सालाना आधार पर 1 प्रतिशत बढ़ा है। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 22438 करोड़ रुपये रहा है।
एक्सपर्ट्स बुलिश (InterGlobe Aviation Ltd Experts target price)
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इंटरग्लोब एविएशन ने BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 5600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जेफरिज, Goldman Sachs, बैंक ऑफ अमेरिका, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी खरीदने की सलाह दी है। सभी एक्सपर्ट्स ने 5100 रुपये से 5600 रुपये के रेंज में टारगेट प्राइस सेट किया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (InterGlobe Aviation Ltd Share Performance)
एक महीने में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन 5.51 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत गिरा है। सेंसेक्स इंडेक्स इस दौरान 8.13 प्रतिशत लुढ़का है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 6225.05 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3894.80 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.75 लाख करोड़ रुपये का है।
दो साल में इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों की कीमतों में 8.40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 93 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में इंडिगो के शेयरों की कीमतों में 159 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
10 साल में इंटरग्लोब के शेयरों की कीमतों में 344 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।