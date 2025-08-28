कंपनी के को-फाउंडर ने बेच दिए ₹5135 करोड़ के शेयर, स्टॉक लुढ़का

Interglobe Aviation Share Price: इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 28 अगस्त, गुरुवार को एक बड़ा सौदा हुआ है, जिसमें 5,135.5 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद-बिक्री हुई है। इस ब्लॉक डील के बाद कंपनी के शेयरों की कीमत में 5% तक की गिरावट देखी गई।

इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 28 अगस्त, गुरुवार को एक बड़ा सौदा हुआ है, जिसमें 5,135.5 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद-बिक्री हुई है। इस ब्लॉक डील के बाद कंपनी के शेयरों की कीमत में 5% तक की गिरावट देखी गई। इस साल अबतक इस शेयर ने 26 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। जबकि, एक साल में इंडिगो का यह शेयर 19 पर्सेंट से अधिक चढ़ा है। दूसरी तरफ छह महीने में इसने करीब 30 प्रतिशत की उड़ान भरी है। आज पौने 11 बजे के करीब 4.26 पर्सेंट नीचे 5792 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयरों की कीमत में गिरावट इस सौदे का सीधा असर कंपनी के शेयरों की कीमत पर हुआ है। गुरुवार को शेयरों की कीमत 4.3% गिरकर 5,783 रुपये प्रति शेयर हो गई। हालांकि, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 25% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है।

राकेश गंगवाल होंगे विक्रेता ऐसा माना जा रहा है कि यह सौदा इंडिगो के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल और उनके परिवार द्वारा किया गया है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, गंगवाल और उनके चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट ने कंपनी की 2.2% हिस्सेदारी बेची है। पहले इस सौदे को 3.1% हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2.2% कर दिया गया।

हिस्सेदारी में बदलाव इस सौदे के बाद गंगवाल और उनके ट्रस्ट के पास इंटरग्लोब एविएशन में 4.7% हिस्सेदारी रह गई है। वहीं, दूसरे सह-संस्थापक राहुल भाटिया और इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के पास 35.73% हिस्सेदारी बनी हुई है।

डील की डिटेल्स डील के तहत कुल 91 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 2.35% है। प्रत्येक शेयर की कीमत 5,838 रुपये रखी गई, जिससे सौदे का कुल मूल्य 5,135.5 करोड़ रुपये बना।