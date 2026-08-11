Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Intel ने शेयर बेचकर जुटाए 20 अरब डॉलर, इस भारी-भरकम रकम को यहां खर्च करेगी कंपनी

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • इंटेल (Intel) ने शेयर बिक्री के जरिए 20 अरब डॉलर जुटाए हैं, जबकि कंपनी ने शुरुआत में 15 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा था
  • मजबूत निवेशक डिमांड के चलते ऑफर का साइज बढ़ाया गया और करीब $95 प्रति शेयर की कीमत पर शेयर बेचे गए
  • रिपोर्ट के मुताबिक इस इश्यू में $100 अरब से ज्यादा की मांग आई
Intel
इंटेल ने शेयर बिक्री के जरिए जुटाए 20 अरब डॉलर।

अमेरिकी चिप कंपनी इंटेल (Intel) ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए शेयर बिक्री के जरिए करीब $20 अरब जुटाए हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने शुरुआत में $15 अरब जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन निवेशकों की मजबूत डिमांड को देखते हुए इस इश्यू का साइज बढ़ा दिया गया। कंपनी ने शेयरों की कीमत $95 प्रति शेयर तय की, जो पिछले शुक्रवार के बंद भाव से करीब 6.5% कम थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस शेयर बिक्री के लिए निवेशकों की कुल डिमांड $100 अरब से अधिक रही। इतनी बड़ी डिमांड यह संकेत देती है कि निवेशकों का एक बड़ा वर्ग अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े सेमीकंडक्टर कारोबार में भविष्य की संभावनाएं देख रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:रेलवे की कंपनी के प्रॉफिट में 18% उछाल, आपके पोर्टफोलिये में हैं शेयर?
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में आज गिरावट, सेंसेक्स 388 अंक लुढ़का

इंटेल (Intel) के लिए यह रकम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी इस समय अपने कारोबार को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कभी दुनिया की सबसे प्रभावशाली चिप कंपनियों में शामिल रही इंटेल (Intel) अब कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग यानी दूसरी कंपनियों के लिए चिप बनाने के कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इस क्षेत्र में उसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) जैसी दिग्गज कंपनी से मुकाबला करना है। AI के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के कारण दुनिया भर में एडवांस चिप्स और उनकी पैकेजिंग की मांग बढ़ रही है। ऐसे में इंटेल (Intel) अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एडवांस्ड पैकेजिंग तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भारी निवेश कर रही है।

ये भी पढ़ें:9% लुढ़का डिफेंस कंपनी का शेयर, Q1 रिजल्ट के बाद निवेशकों ने खड़े किए हाथ
ये भी पढ़ें:मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, टाइटन के शेयरों में 3% की उछाल

20 अरब डॉलर का इस्तेमाल कहां होगा?

इंटेल (Intel) ने बताया है कि शेयर बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए प्लांट और उपकरणों पर खर्च, वर्किंग कैपिटल और कंपनी के दूसरे कारोबारी खर्च शामिल हो सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य एक तरफ अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है और दूसरी तरफ मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखना भी है। इंटेल (Intel) ने कहा है कि यह पूंजी उसे आगे मौजूद ग्रोथ के अवसरों का फायदा उठाने में मदद करेगी और कंपनी की निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग को बनाए रखने में भी सहायक होगी।

दरअसल, AI के बढ़ते इस्तेमाल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बड़ा अवसर पैदा किया है। डेटा सेंटर, AI सर्वर, ऑटोमोबाइल, स्मार्ट डिवाइस और अन्य तकनीकों में अधिक शक्तिशाली चिप्स की जरूरत बढ़ रही है। इंटेल (Intel) का मानना है कि उसके ग्राहकों की मांग मजबूत और टिकाऊ बनी हुई है। कंपनी ने खास तौर पर फिजिकल AI (physical AI), खास मकसद के लिए बना सिलिकॉन, एडवांस्ड पैकेजिंग और एक्सटर्नल वेफर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को भविष्य के महत्वपूर्ण ग्रोथ अवसर बताया है।

Intel की कमाई में भी दिखी तेजी

इंटेल (Intel) के लिए सिर्फ फंड जुटाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। कंपनी के हालिया कारोबारी प्रदर्शन में भी सुधार के संकेत मिले हैं। पिछले महीने कंपनी ने करीब 15 सालों में सबसे तेज रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की थी। मजबूत ग्राहक मांग को देखते हुए इंटेल (Intel) ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान बढ़ाकर करीब 20 अरब डॉलर कर दिया था। इसका मतलब है कि कंपनी आने वाले समय में उत्पादन क्षमता और टेक्नोलॉजी पर काफी पैसा लगाने वाली है।

हालांकि, इतनी बड़ी रकम जुटाने का एक दूसरा पहलू भी है। नए शेयर जारी होने से मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी में डाइल्यूशन (Dilution) हो सकता है, यानी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या बढ़ने पर मौजूदा निवेशकों की कंपनी में हिस्सेदारी का प्रतिशत कम हो सकता है। इसलिए, निवेशकों के लिए यह देखना जरूरी होगा कि इंटेल (Intel) इस नई पूंजी से भविष्य में कितनी अतिरिक्त कमाई पैदा कर पाती है।

शेयर में क्या हुआ?

फंड जुटाने की घोषणा के बाद इंटेल (Intel) के शेयर में शुरुआती कारोबार में हलचल देखने को मिली। सोमवार को फंड जुटाने की योजना सामने आने के बाद कंपनी का शेयर करीब 4.1% गिरकर $97.52 पर बंद हुआ था। हालांकि, मंगलवार के प्री-मार्केट कारोबार में शेयर करीब 0.5% ऊपर $97.99 के आसपास कारोबार कर रहा था। शेयर बिक्री की कीमत $95 होने के कारण बाजार में यह चर्चा भी रही कि कंपनी ने मौजूदा ऊंची शेयर कीमत का इस्तेमाल पूंजी जुटाने के लिए किया है।

निवेश एक्सपर्ट के मुताबिक इंटेल (Intel) के लिए यह कदम इसलिए भी अहम है, क्योंकि कंपनी को पिछले सालों में भारी निवेश और कारोबारी चुनौतियों के कारण अपनी बैलेंस शीट पर दबाव का सामना करना पड़ा। अब AI बूम के बीच कंपनी के पास दोबारा मजबूत स्थिति बनाने का मौका है। हालांकि, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इंटेल (Intel) नई फैक्ट्रियों और टेक्नोलॉजी में लगाए गए अरबों डॉलर को कितनी तेजी से कमाई और बाजार हिस्सेदारी में बदल पाती है।

AI सेक्टर में बढ़ता निवेश

इंटेल (Intel) का $20 अरब का फंडरेजिंग प्लान अकेला उदाहरण नहीं है। AI से जुड़े कारोबार में भारी निवेश को देखते हुए कई बड़ी टेक कंपनियां भी पूंजी जुटाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अल्फाबेट (Alphabet) करीब $85 अरब तक की इक्विटी फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया में है, जबकि ओरेकल (Oracle) ने करीब $20 अरब के एट-द-मार्केट शेयर बिक्री कार्यक्रम की योजना बनाई है। दक्षिण कोरिया की मेमोरी चिप कंपनी SK Hynix ने भी अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड स्तर की फंडिंग जुटाई है।

ये भी पढ़ें:₹740 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना ये स्टॉक, शेयर पर निवेशकों की नजर
ये भी पढ़ें:सितंबर तक कर्ज फ्री हो जाएगी यह कंपनी, ₹10 से कम का है शेयर, मुनाफा भी बढ़ा

इससे साफ है कि AI की मांग ने सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए पूंजी की जरूरत को काफी बढ़ा दिया है। इंटेल (Intel) के लिए अब चुनौती सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, बल्कि इस पैसे का सही इस्तेमाल करके TSMC जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अपनी तकनीकी और उत्पादन क्षमता को मजबूत करना है। $20 अरब की नई पूंजी इंटेल (Intel) को बड़ा मौका देती है, लेकिन इसका असली फायदा तभी दिखाई देगा, जब कंपनी AI चिप्स की बढ़ती मांग को लंबे समय तक टिकाऊ कारोबार और मुनाफे में बदल पाएगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।