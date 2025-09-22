Integrated Industries share price below 50 jumps 60 percent in 6 days ₹50 से कम की कीमत वाला शेयर 6 दिन में 60% चढ़ा, आज 14% की दिखी तेजी, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Integrated Industries share price below 50 jumps 60 percent in 6 days

₹50 से कम की कीमत वाला शेयर 6 दिन में 60% चढ़ा, आज 14% की दिखी तेजी, आपका है दांव?

स्मॉल कैप कंपनी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) के शेयरों में आज 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में सोमवार को यह स्टॉक 26.13 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 29.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

Tarun Pratap Singh मिंटMon, 22 Sep 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
₹50 से कम की कीमत वाला शेयर 6 दिन में 60% चढ़ा, आज 14% की दिखी तेजी, आपका है दांव?

स्मॉल कैप कंपनी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) के शेयरों में आज 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में सोमवार को यह स्टॉक 26.13 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 29.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बाजार के बंद होने के समय पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 10.63 प्रतिशत की तेजी के साथ 28.21 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में बीते 6 सत्रों के दौरान 60 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज शेयरों को मजबूत वैल्यूएम को सपोर्ट कर रहा है। आज 34 लाख शेयरों की खरीद बिक्री हुई है। वहीं, एक हफ्ते में कंपनी का शेयर औसतन 25 लाख शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है।

ये भी पढ़ें:चमक बिखेर रहा है अडानी ग्रुप का यह स्टॉक, 2 दिन में 13% चढ़ा

बीता एक साल निवेशकों के लिए कैसा रहा है?

पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 29 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 44.94 रुपये और 52 वीक लो लेवल 17 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 656.84 करोड़ रुपये का है।

भले ही यह स्टॉक दो साल से संघर्ष कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी यह स्टॉक तीन साल में 14747.37 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 5 साल में स्टॉक का भाव 93933 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:पहले दिन ही 99% का फायदा, IPO की धांसू लिस्टिंग से निवेशक गदगद

2024 में कंपनी ने दिया बोनस शेयर

इस कंपनी ने 2024 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2024 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को बंटवारा 10 हिस्सों में किया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stocks Multibagger Stock Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।