₹30 से कम की कीमत वाले इस स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट, 5 साल में 56000% चढ़ा भाव

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) के शेयरों में आज फिर से अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 28.09 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। इससे पहले गुरुवार को भी इस मल्टीबैगर स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है।

पैसा जुटाने जा रही है कंपनी इस कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 28 नवंबर को कंपनी फंड जुटाने पर फैसला करेगी। इस खबर की वजह से 50 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

5 साल में 56000% का रिटर्न इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में बीते 5 साल के दौरान 56000 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर मिला-जुला उत्साह देखने को मिला है।

1 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 30 प्रतिशत का ही रिटर्न दे पाया है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत और 3 महीने में 41 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, एक महीने में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत बढ़ा है।

दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.90 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 104 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.70 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का रेवन्यू सितंबर तिमाही में 54 प्रतिशत के सालाना इजाफे के बाद 286.90 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 186.60 करोड़ रुपये रहा था। EBITDA सितंबर तिमाही में 30.70 करोड़ रुपये रहा था। यह एक वित्त वर्ष पहले इसी तिमाही में 14.70 करोड़ रुपये रहा था।