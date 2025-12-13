Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Integrated Industries make investors crorepatin in just 5 years
पेनी स्टॉक ने 5 साल में निवेशकों को बना दिया करोड़पति, ₹1 लाख के इंवस्टमेंट पर मिला ₹6 करोड़ का रिटर्न

पेनी स्टॉक ने 5 साल में निवेशकों को बना दिया करोड़पति, ₹1 लाख के इंवस्टमेंट पर मिला ₹6 करोड़ का रिटर्न

संक्षेप:

Penny Stock: शेयर बाजार में कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मोटा रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) की। इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को महज 5 साल में करोड़पति बना दिया है।

Dec 13, 2025 05:15 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
share

Penny Stock: शेयर बाजार में कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मोटा रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) की। इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को महज 5 साल में करोड़पति बना दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 60,380 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 5 साल पहले पहले 5 पैसे था। आज यह स्टॉक 30 रुपये के पार पहुंच गया है। जिसकी वजह से निवेशकों का महज 1 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट 6 करोड़ रुपये को पार गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
3000% से अधिक का रिटर्न, सोमवार को फोकस में रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक

अब भी कीमत 50 रुपये से कम

पेनी स्टॉक का भाव बीते एक महीने के दौरान 28 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 महीने में शेयरों का भाव 63 प्रतिशत बढ़ा है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 25 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी यह मल्टीबैगर स्टॉक 6 प्रतिशत गिरा है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर 0.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 29.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का 52 वीक हाई 33 रुपये और 52 वीक लो लेवल 17 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 697 करोड़ रुपये का है।

read moreये भी पढ़ें:
एक दिन में 73% भरा IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹255 का फायदा

होने जा रही है बड़ी मीटिंग

11 दिसंबर 2025 को कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 3 जनवरी 2025 को इजीएम है। इस मीटिंग में कंपनी प्रेफरेंशियल वारेंट्स के अलॉटमेंट और इसके अलावा प्रस्तावित नाम पर फैसला किया जाएगा। बता दें, प्रीफरेंशियल वारेंट्स के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.13 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं, पब्लिक की शेयरहोल्डिंग 46.87 प्रतिशत हो गई है।

इसी साल कंपनी ने दिया है बोनस शेयर

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने अप्रैल के महीने में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।