पेनी स्टॉक ने 5 साल में निवेशकों को बना दिया करोड़पति, ₹1 लाख के इंवस्टमेंट पर मिला ₹6 करोड़ का रिटर्न

Penny Stock: शेयर बाजार में कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मोटा रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) की। इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को महज 5 साल में करोड़पति बना दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 60,380 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 5 साल पहले पहले 5 पैसे था। आज यह स्टॉक 30 रुपये के पार पहुंच गया है। जिसकी वजह से निवेशकों का महज 1 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट 6 करोड़ रुपये को पार गया है।

अब भी कीमत 50 रुपये से कम पेनी स्टॉक का भाव बीते एक महीने के दौरान 28 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 महीने में शेयरों का भाव 63 प्रतिशत बढ़ा है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 25 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी यह मल्टीबैगर स्टॉक 6 प्रतिशत गिरा है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर 0.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 29.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का 52 वीक हाई 33 रुपये और 52 वीक लो लेवल 17 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 697 करोड़ रुपये का है।

होने जा रही है बड़ी मीटिंग 11 दिसंबर 2025 को कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 3 जनवरी 2025 को इजीएम है। इस मीटिंग में कंपनी प्रेफरेंशियल वारेंट्स के अलॉटमेंट और इसके अलावा प्रस्तावित नाम पर फैसला किया जाएगा। बता दें, प्रीफरेंशियल वारेंट्स के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.13 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं, पब्लिक की शेयरहोल्डिंग 46.87 प्रतिशत हो गई है।

इसी साल कंपनी ने दिया है बोनस शेयर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने अप्रैल के महीने में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था।