₹5 से कम के इस शेयर को खरीदने की जबरदस्त होड़, लगा 20% का अपर सर्किट

Penny Stock: इंटीग्रेटेड हाईटेक लिमिटेड (Integrated Hitech Ltd) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर पहुंचकर ₹4.94 पर लॉक हो गया।

Penny Stock: इंटीग्रेटेड हाईटेक लिमिटेड (Integrated Hitech Ltd) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर पहुंचकर ₹4.94 पर लॉक हो गया। खास बात यह है कि यह लगातार पांचवां कारोबारी दिन है जब शेयर में तेजी बनी हुई है, जबकि पिछले तीन दिनों से यह लगातार अपर सर्किट छू रहा है। सिर्फ पांच ट्रेडिंग सेशंस में यह पेनी स्टॉक करीब 79% उछल चुका है, जिसने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है।

क्या है डिटेल दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी ऐसे दिन आई जब भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही 2% से ज्यादा टूट गए और ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। इसके बावजूद इंटीग्रेटेड हाईटेक के शेयरों में खरीदारी का जोर बना रहा, जो इसे बाकी बाजार से अलग बनाता है।

तेजी के कारण इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण कंपनी की आने वाली बोर्ड मीटिंग मानी जा रही है। कंपनी ने बताया है कि 20 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी इक्विटी शेयर, इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्टिबल लोन, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर जैसे कई विकल्पों के जरिए पैसा जुटाने की योजना बना रही है।

फंड जुटाएगी कंपनी कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि वह फंड जुटाने के लिए कई रास्ते अपना सकती है, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, QIP (Qualified Institutional Placement), राइट्स इश्यू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसके अलावा, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के साथ वॉरंट्स जारी करने का विकल्प भी खुला रखा गया है, जिससे निवेशकों को भविष्य में इक्विटी लेने का मौका मिल सकता है। इस तरह के फंडरेजिंग प्लान से कंपनी के विस्तार और ग्रोथ की उम्मीद बढ़ती है, जो निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

शेयरों के हाल अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो हाल के समय में इसमें जोरदार तेजी आई है। पिछले एक महीने में यह करीब 47% चढ़ चुका है, जबकि साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 59% की बढ़त दर्ज की गई है। पिछले छह महीनों में यह करीब 65% उछला है, जो इसकी शॉर्ट-टर्म मजबूती को दिखाता है।