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₹5 से कम के इस शेयर को खरीदने की जबरदस्त होड़, लगा 20% का अपर सर्किट

Mar 19, 2026 05:11 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Penny Stock: इंटीग्रेटेड हाईटेक लिमिटेड (Integrated Hitech Ltd) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर पहुंचकर ₹4.94 पर लॉक हो गया।

₹5 से कम के इस शेयर को खरीदने की जबरदस्त होड़, लगा 20% का अपर सर्किट

Penny Stock: इंटीग्रेटेड हाईटेक लिमिटेड (Integrated Hitech Ltd) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर पहुंचकर ₹4.94 पर लॉक हो गया। खास बात यह है कि यह लगातार पांचवां कारोबारी दिन है जब शेयर में तेजी बनी हुई है, जबकि पिछले तीन दिनों से यह लगातार अपर सर्किट छू रहा है। सिर्फ पांच ट्रेडिंग सेशंस में यह पेनी स्टॉक करीब 79% उछल चुका है, जिसने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है।

क्या है डिटेल

दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी ऐसे दिन आई जब भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही 2% से ज्यादा टूट गए और ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। इसके बावजूद इंटीग्रेटेड हाईटेक के शेयरों में खरीदारी का जोर बना रहा, जो इसे बाकी बाजार से अलग बनाता है।

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तेजी के कारण

इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण कंपनी की आने वाली बोर्ड मीटिंग मानी जा रही है। कंपनी ने बताया है कि 20 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी इक्विटी शेयर, इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्टिबल लोन, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर जैसे कई विकल्पों के जरिए पैसा जुटाने की योजना बना रही है।

फंड जुटाएगी कंपनी

कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि वह फंड जुटाने के लिए कई रास्ते अपना सकती है, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, QIP (Qualified Institutional Placement), राइट्स इश्यू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसके अलावा, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के साथ वॉरंट्स जारी करने का विकल्प भी खुला रखा गया है, जिससे निवेशकों को भविष्य में इक्विटी लेने का मौका मिल सकता है। इस तरह के फंडरेजिंग प्लान से कंपनी के विस्तार और ग्रोथ की उम्मीद बढ़ती है, जो निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

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शेयरों के हाल

अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो हाल के समय में इसमें जोरदार तेजी आई है। पिछले एक महीने में यह करीब 47% चढ़ चुका है, जबकि साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 59% की बढ़त दर्ज की गई है। पिछले छह महीनों में यह करीब 65% उछला है, जो इसकी शॉर्ट-टर्म मजबूती को दिखाता है।

हालांकि, लंबी अवधि की तस्वीर थोड़ी अलग है। पिछले एक साल में यह शेयर करीब 21% गिरा है, जबकि दो साल में इसमें करीब 39% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पेनी स्टॉक्स में तेजी भले ही तेज दिखे, लेकिन इनमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए निवेशकों को ऐसे शेयरों में पैसा लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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