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इंश्योरेंस से लेकर म्यूचुअल फंड तक.. सही विकल्प चुनना क्यों बन गया है सबसे बड़ा चैलेंज?

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • पहले लोगों के पास निवेश और बचत के सीमित विकल्प होते थे
  • लेकिन अब हर दिन नया निवेश प्लान, नई इंश्योरेंस पॉलिसी और अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं
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इंश्योरेंस से लेकर म्यूचुअल फंड तक, विकल्प चुनना क्यों बना सबसे बड़ा चैलेंज?

पहले लोगों के पास निवेश और बचत के सीमित विकल्प होते थे। लेकिन अब हर दिन नया निवेश प्लान, नई इंश्योरेंस पॉलिसी और अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैसे निवेश करना नहीं, बल्कि सही विकल्प चुनना बन गई है। यही वजह है कि आज फाइनेंशियल फैसले पहले से ज्यादा सोच-समझकर लेने की जरूरत है। आज के समय में निवेश और बचत के लिए लोगों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से कुछ ही मिनटों में बीमा, म्यूचुअल फंड, एफडी या दूसरी फाइनेंशियल योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। लेकिन विकल्प बढ़ने के साथ लोगों की उलझन भी बढ़ी है।

भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन और हेड मार्केटिंग, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, नितिन मेहता ने कहा कि अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रह गया कि पैसा कहां निवेश करें, बल्कि यह है कि कौन-सा विकल्प आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतर है। यही बदलाव लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। पहले लोग जीवन बीमा सिर्फ परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए खरीदते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल भविष्य के बड़े फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। आज कई ऐसी योजनाएं उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा के साथ-साथ बचत, निवेश, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग और संपत्ति बनाने में भी मदद करती हैं।

अब हर व्यक्ति की जरूरत अलग है। किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड चाहिए, किसी को रिटायरमेंट की तैयारी करनी है, तो कोई अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहता है। ऐसे में एक ही तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट सभी के लिए सही नहीं हो सकता। इसी वजह से अब लोग ऐसे फाइनेंशियल समाधान चाहते हैं, जो उनकी आय, उम्र, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं के मुताबिक हों। इसके चलते फाइनेंशियल संस्थानों की जिम्मेदारी भी पहले से बढ़ गई है। अब सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करना काफी नहीं है, बल्कि ग्राहकों को सही सलाह देना और उनकी जरूरत के मुताबिक विकल्प सुझाना भी जरूरी हो गया है।

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फाइनेंशियल प्रोडक्ट जितने आसान होंगे, लोगों के लिए फैसला लेना उतना ही आसान होगा। आसान भाषा में जानकारी, साफ नियम और पूरी पारदर्शिता ग्राहकों का भरोसा बढ़ाती है। जब किसी व्यक्ति को यह अच्छी तरह समझ में आता है कि कोई योजना उसके लिए क्यों फायदेमंद है, तभी वह बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले पाता है।

डिजिटल तकनीक ने भी इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है। आज ऑनलाइन कैलकुलेटर, प्लानिंग टूल, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और पर्सनलाइज्ड सुझाव लोगों को अलग-अलग योजनाओं की तुलना करने और सही विकल्प चुनने में मदद कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक सलाहकार की जगह नहीं ले सकती, बल्कि सही जानकारी देकर फैसले को बेहतर बनाने का काम करती है।

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बदलते समय में यह साफ हो गया है कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ ज्यादा विकल्प होने से नहीं मिलती। असली फायदा तब होता है, जब व्यक्ति अपनी जरूरत, आय और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही फैसला ले। इसलिए किसी भी निवेश या बीमा योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी भरा कदम माना जाता है।

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