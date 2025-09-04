GST से पूरी तरह छूट... खबर आते ही रॉकेट बने इन कंपनियों के शेयर, 10% तक चढ़ा भाव

जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजों के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आई तेजी का मुख्य कारण यह है कि काउंसिल ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके साथ ही री-इंश्योरेंस की लागत पर लगने वाला जीएसटी भी हटा दिया गया है।

Insurance Companies Stocks: जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजों का सीधा असर गुरुवार को इंश्योरेंस सेक्टर के शेयरों पर दिखा। LIC, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ समेत प्रमुख बीमा कंपनियों के शेयरों में सुबह के कारोबार में 10% तक की बढ़त देखी गई। एलआईसी के शेयर इंट्राडे हाई पर ₹914.9 तक पहुंच गए। इसी तरह, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर ₹1899 तक और एचडीएफसी लाइफ का शेयर ₹814.9 तक चढ़ा। वहीं, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के शेयर में बंपर तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर 10% तक चढ़ गए और ₹91.39 पर पहुंच गए। कुल मिलाकर, जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद बीमा कंपनियों के शेयरों में मजबूत सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या हुआ ऐलान जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजों के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आई तेजी का मुख्य कारण यह है कि काउंसिल ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके साथ ही री-इंश्योरेंस की लागत पर लगने वाला जीएसटी भी हटा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर ग्राहकों को कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। इस फैसले से बीमा पॉलिसियां सस्ती होंगी और लोगों की पहुंच और भी आसान हो जाएगी, वहीं कंपनियों को नए ग्राहकों से कारोबार बढ़ने का सीधा लाभ मिलेगा।