GST से पूरी तरह छूट... खबर आते ही रॉकेट बने इन कंपनियों के शेयर, 10% तक चढ़ा भाव
Insurance Companies Stocks: जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजों का सीधा असर गुरुवार को इंश्योरेंस सेक्टर के शेयरों पर दिखा। LIC, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ समेत प्रमुख बीमा कंपनियों के शेयरों में सुबह के कारोबार में 10% तक की बढ़त देखी गई। एलआईसी के शेयर इंट्राडे हाई पर ₹914.9 तक पहुंच गए। इसी तरह, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर ₹1899 तक और एचडीएफसी लाइफ का शेयर ₹814.9 तक चढ़ा। वहीं, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के शेयर में बंपर तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर 10% तक चढ़ गए और ₹91.39 पर पहुंच गए। कुल मिलाकर, जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद बीमा कंपनियों के शेयरों में मजबूत सकारात्मक माहौल देखने को मिला।
इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या हुआ ऐलान
जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजों के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आई तेजी का मुख्य कारण यह है कि काउंसिल ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके साथ ही री-इंश्योरेंस की लागत पर लगने वाला जीएसटी भी हटा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर ग्राहकों को कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। इस फैसले से बीमा पॉलिसियां सस्ती होंगी और लोगों की पहुंच और भी आसान हो जाएगी, वहीं कंपनियों को नए ग्राहकों से कारोबार बढ़ने का सीधा लाभ मिलेगा।
पहले कितना लगता था टैक्स
पहले हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यूएलआईपी (ULIP) और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाया जाता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। इसी तरह, एंडोमेंट पॉलिसी – फर्स्ट प्रीमियम पर 4.5% जीएसटी, एंडोमेंट पॉलिसी – रेगुलर प्रीमियम पर 2.25% जीएसटी, और सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी पर 1.8% जीएसटी लगाया जाता था। अब इन सभी कैटेगरीज से भी जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। इस बड़े बदलाव ने निवेशकों के विश्वास और उत्साह को बढ़ावा दिया है, क्योंकि बीमा पॉलिसियाँ सस्ती होने से उनकी मांग में तेजी आने की उम्मीद है।