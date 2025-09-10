GST बदलाव पर बीमा कंपनियों की सरकार से बातचीत, शेयरों पर निवेशकों की नजर

GST में बदलाव और उसका असर: एलआईसी के शेयर 11 बजे के करीब 0.29 पर्सेंट ऊपर 877 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। एचडीएफसी लाइफ में 1.41 पर्सेंट की तेजी थी और यह 771.65 रुपये पर था। एसबीआई लाइफ की बात करें तो यह भी 1.39 पर्सेंट की तेजी के साथ 1830.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज (10 सितंबर) निवेशक बीमा कंपनियों के शेयरों, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर कड़ी नजर है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई बीमा कंपनियों के CEO आज वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। वे हाल में हुए GST दरों में बदलाव से जुड़ी अपनी मांगों और चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

इस बीच एलआईसी के शेयर 11 बजे के करीब 0.29 पर्सेंट ऊपर 877 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। एचडीएफसी लाइफ में 1.41 पर्सेंट की तेजी थी और यह 771.65 रुपये पर था। एसबीआई लाइफ की बात करें तो यह भी 1.39 पर्सेंट की तेजी के साथ 1830.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। ICICI प्रूडेंशियल करीब 1 फीसद ऊपर 603.75 रुपये पर था।

बीमा कंपनियों की सरकार से मुलाकात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीमा कंपनियों के सीईओ ने 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने से पहले ही वित्त मंत्रालय और CBIC के अधिकारियों से मिलने का अनुरोध किया था।

एक PTI रिपोर्ट के अनुसार, CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल 10 सितंबर को एसोचेम, फिक्की, सीआईआई और PHDCCI जैसे कई व्यापार संगठनों और उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिलकर GST सुधारों, दरों में तर्कसंगत बदलाव और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे।

GST में बदलाव और उसका असर इससे पहले, PTI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से बताया था कि CBIC बीमा उद्योग के साथ मिलकर उन पॉलिसियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए एक ट्रांजिशन मैकेनिज्म तैयार करेगी, जिन्हें 22 सितंबर से टैक्स से छूट दी गई है।