insurance companies in talks with government on gst changes investors eyeing stocks GST बदलाव पर बीमा कंपनियों की सरकार से बातचीत, शेयरों पर निवेशकों की नजर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़insurance companies in talks with government on gst changes investors eyeing stocks

GST बदलाव पर बीमा कंपनियों की सरकार से बातचीत, शेयरों पर निवेशकों की नजर

GST में बदलाव और उसका असर: एलआईसी के शेयर 11 बजे के करीब 0.29 पर्सेंट ऊपर 877 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। एचडीएफसी लाइफ में 1.41 पर्सेंट की तेजी थी और यह 771.65 रुपये पर था। एसबीआई लाइफ की बात करें तो यह भी 1.39 पर्सेंट की तेजी के साथ 1830.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:58 AM
share Share
Follow Us on
GST बदलाव पर बीमा कंपनियों की सरकार से बातचीत, शेयरों पर निवेशकों की नजर

आज (10 सितंबर) निवेशक बीमा कंपनियों के शेयरों, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर कड़ी नजर है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई बीमा कंपनियों के CEO आज वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। वे हाल में हुए GST दरों में बदलाव से जुड़ी अपनी मांगों और चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

इस बीच एलआईसी के शेयर 11 बजे के करीब 0.29 पर्सेंट ऊपर 877 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। एचडीएफसी लाइफ में 1.41 पर्सेंट की तेजी थी और यह 771.65 रुपये पर था। एसबीआई लाइफ की बात करें तो यह भी 1.39 पर्सेंट की तेजी के साथ 1830.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। ICICI प्रूडेंशियल करीब 1 फीसद ऊपर 603.75 रुपये पर था।

बीमा कंपनियों की सरकार से मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीमा कंपनियों के सीईओ ने 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने से पहले ही वित्त मंत्रालय और CBIC के अधिकारियों से मिलने का अनुरोध किया था।

एक PTI रिपोर्ट के अनुसार, CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल 10 सितंबर को एसोचेम, फिक्की, सीआईआई और PHDCCI जैसे कई व्यापार संगठनों और उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिलकर GST सुधारों, दरों में तर्कसंगत बदलाव और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे।

GST में बदलाव और उसका असर

इससे पहले, PTI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से बताया था कि CBIC बीमा उद्योग के साथ मिलकर उन पॉलिसियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए एक ट्रांजिशन मैकेनिज्म तैयार करेगी, जिन्हें 22 सितंबर से टैक्स से छूट दी गई है।

3 सितंबर को, GST काउंसिल ने घोषणा की थी कि व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम मौजूदा पॉलिसियों की कीमतें धीरे-धीरे बदलने की वजह से बीमा कंपनियों की कमाई पर शॉर्ट टर्म में असर डाल सकता है।

GST HDFC Life Insurance Company Ltd Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।