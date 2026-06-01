Q4 नतीजों के बाद धड़ाम हुआ ये एनर्जी स्टॉक, 8% गिरावट के बावजूद भी ‘Buy’ की सलाह; रॉकेट बनेगा शेयर?

आईनॉक्स विंड (Inox Wind) के चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रहने के बाद कंपनी का शेयर करीब 8% तक टूट गया। मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 44% घटकर 106 करोड़ रुपये रह गया। इसके बावजूद मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹110 का टारगेट दिया है।

रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) सेक्टर की प्रमुख कंपनी आईनॉक्स विंड (Inox Wind) के शेयरों में सोमवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली। कंपनी के चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहने के बाद निवेशकों ने शेयर में बिकवाली शुरू कर दी, जिसके चलते स्टॉक एक समय करीब 8% तक टूटकर 85.61 रुपये के इंट्राडे लो पर पहुंच गया। यह पिछले लगभग तीन महीनों की सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 8 कारोबारी सत्रों में से 7 दिनों में शेयर लाल निशान में बंद हुआ है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

कंपनी के ताजा वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो मार्च 2026 तिमाही में आईनॉक्स विंड (Inox Wind) का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) सालाना आधार पर 44% घटकर 106 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 190 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी की कुल आय (Revenue) भी मामूली गिरावट के साथ 1,244 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 1,274 करोड़ रुपये थी। वहीं, EBITDA यानी ऑपरेशन बेनिफिट्स 253 करोड़ रुपये से घटकर 200 करोड़ रुपये पर आ गया। EBITDA मार्जिन भी 19.9% से घटकर 16.1% रह गया, जो कंपनी के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है।

कंपनी का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों ने उसके कारोबार को प्रभावित किया है। कई परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति में देरी हुई, जबकि लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ी। इसके अलावा कुछ ग्राहकों द्वारा भुगतान में देरी किए जाने के कारण कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल भी लंबा हो गया है। यही वजह है कि तिमाही प्रदर्शन पर दबाव देखने को मिला।

हालांकि, मौजूदा चुनौतियों के बावजूद कंपनी भविष्य को लेकर काफी आशावादी नजर आ रही है। Inox Wind ने वित्त वर्ष 2027 के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। कंपनी को उम्मीद है कि FY26 की तुलना में FY27 में उसका राजस्व करीब 75% तक बढ़ सकता है। साथ ही EBITDA मार्जिन को 20% से 22% के बीच ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का मानना है कि ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है और आने वाले सालों में भारत में विंड एनर्जी (Wind Energy) क्षेत्र में तेजी से विस्तार देखने को मिलेगा।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने भी कंपनी पर अपना "Buy" रेटिंग बरकरार रखा है। हालांकि, उसने शेयर का लक्ष्य मूल्य घटाकर 110 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी धीरे-धीरे अपने ऑर्डर बुक में उपकरण आपूर्ति (Equipment Supply) वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ा रही है, जिससे भविष्य में मार्जिन और वर्किंग कैपिटल दक्षता बेहतर हो सकती है। हालांकि, कमजोर तिमाही नतीजों को देखते हुए ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के EBITDA अनुमानों में क्रमशः 7% और 6% की कटौती भी की है।