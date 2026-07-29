₹1,600 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिलते ही भागा ये एनर्जी स्टॉक, क्या अब आएगी नई रैली?
मुख्य बातें
- रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी आयनॉक्स विंड (Inox Wind) के शेयरों में उस समय तेजी आ गई, जब कंपनी को NLC इंडिया से ₹1,600 करोड़ का 200 मेगावाट का टर्नकी प्रोजेक्ट मिला
- इस ऑर्डर के बाद कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 4.7GW तक पहुंच गई है
- प्रोजेक्ट अगले 24 महीनों में पूरा किया जाएगा
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की प्रमुख कंपनी आयनॉक्स विंड (Inox Wind) के शेयरों में बुधवार को करीब 3% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि उसे NLC इंडिया से 200 मेगावाट (MW) का नया टर्नकी प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी कुल कीमत करीब ₹1,600 करोड़ है। इस खबर के बाद निवेशकों ने शेयर में खरीदारी शुरू कर दी और बीएसई पर इसका भाव बढ़कर ₹78 तक पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कंपनी के मुताबिक यह दोबारा मिला ऑर्डर (Repeat Order) है, जो इस बात का संकेत है कि NLC India को आयनॉक्स विंड (Inox Wind) की सेवाओं पर भरोसा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी सिर्फ विंड टर्बाइन की सप्लाई ही नहीं करेगी, बल्कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन (EPC) और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) की पूरी जिम्मेदारी भी संभालेगी। कंपनी का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट को लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) मिलने के 24 महीनों के भीतर पूरा करना है।
इस नए ऑर्डर के साथ आयनॉक्स विंड (Inox Wind) की कुल ऑर्डर बुक बढ़कर 4.7 गीगावाट (GW) हो गई है। इसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (C&I) कंपनियां, सरकारी उपक्रम (PSU) और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) जैसे कई बड़े ग्राहक शामिल हैं। बड़ी ऑर्डर बुक कंपनी के भविष्य के कारोबार और कमाई को लेकर मजबूत संकेत मानी जाती है।
कंपनी के सीईओ संजीव अग्रवाल ने कहा कि मजबूत और विविध ऑर्डर पाइपलाइन से आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि NLC इंडिया के इस प्रोजेक्ट को तय समय के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। उनका कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अनुभवी कंपनियों की मांग बढ़ रही है और आयनॉक्स विंड (Inox Wind) इसी मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है।
हालांकि, कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजों की बात करें तो जनवरी-मार्च 2026 तिमाही (Q4 FY26) में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 45% घटकर ₹105.68 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹190 करोड़ था। वहीं, कंपनी की ऑपरेशन से आय भी 2% से अधिक घटकर ₹1,244 करोड़ रही। कुल आय में मामूली गिरावट आई, जबकि खर्च बढ़ने से मुनाफे पर दबाव देखने को मिला।
शेयर प्रदर्शन की बात करें तो 2026 में अब तक आयनॉक्स विंड (Inox Wind) का शेयर करीब 40% टूट चुका है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तस्वीर अलग है। पिछले 5 वर्षों में यह शेयर करीब 120% का शानदार रिटर्न दे चुका है। ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ₹1,600 करोड़ का यह बड़ा ऑर्डर कंपनी की ग्रोथ को नई रफ्तार देता है और शेयर में फिर से मजबूती लौटती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।