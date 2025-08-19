ग्रीन एनर्जी स्टॉक की कीमतों में करीब 6% की तेजी, किस वजह से आई उछाल

Inox Wind share price: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी आईएनओएक्स विंड के शेयरों में आज करीब 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 148.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

Inox Wind share price: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी आईएनओएक्स विंड के शेयरों में आज करीब 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 148.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। आईएनओएक्स विंड के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह एक ऐलान है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि वह अपनी सब्सिडियरी Inox Renewable Solutions Ltd के 175 करोड़ रुपये के शेयर बेचने जा रहे हैं। कंपनी ने 7400 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन पर शेयरों की बिक्री की बात कही है।

कंपनी के जून तिमाही रही है शानदार आईएनओएक्स विंड ने तिमाही नतीजों का ऐलान जून क्वार्टर में किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि सालाना आधार पर उनका नेट प्रॉफिट 134 प्रतिशत बढ़ा था। एक साल पहले इसी तिमाही में इस ग्रीन एनर्जी कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 41.60 करोड़ रुपये रहा था। टैक्स भुगतान के पहले आईएनओकएक्स विंड का प्रॉफिट 138 करोड़ रुपये रहा था। इसमें सालाना आधार पर 134 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का रेवन्यू 29.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 826.30 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही कंपनी का रेवन्यू 639.20 करोड़ रुपये रहा था।

एक्सपर्ट बुलिश ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक को BUY रेटिंग दी है। आईएनओएक्स विंड के लिए 190 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के शेयरों में 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी की क्षमता है। वहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 230 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने भी BUY टैग दिया है।

बता दें, बीते एक साल में आईएनओएक्स विंड के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है।