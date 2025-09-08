रेटिंग में बढ़ोतरी के बाद इस मल्टीबैगर स्टॉक में उछाल, 5 साल में 1163% चढ़ा भाव

Green Energy Stock: ग्रीन एनर्जी स्टॉक आईएनओएक्स विंड लिमिटेड (Inox Wind Ltd) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव करीब 1 प्रतिशत की उछाल के साथ 147 रुपये के लेवल पर खुला था।

क्या है नई रेटिंग इस साल ग्रीन एनर्जी स्टॉक आईएनओएक्स विंड लिमिटेड के शेयरों में 21 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कंपनी के लिए अच्छी खबर आई है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आईएनओएक्स लिमिटेड की लॉन्ग टर्म रेटिंग को ‘A+’ से ‘AA-’ कर दिया गया है। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर की थी। शॉर्ट टर्म के लिए ‘ACUITE A1+’ रेटिंग के साथ स्टेबल आउटलुक दिया गया है। बता दें, ‘AA-’ रेटिंग अधिक सुरक्षा और बेहद ही काम क्रेडिट रिस्क को दर्शाता है।

31 जुलाई को आईएनओएक्स विंड का ऑर्डर बुक 24783 करोड़ रुपये रहा था। जोकि 31 मार्च को 22433 करोड़ रुपये था। कंपनी की लिक्विडिटी पहले से बेहतर स्थिति में है।

पिछले एक साल से संघर्ष कर रहा स्टॉक शुक्रवार को आईएनओएक्स विंड के शेयर बीएसई में 1.04 प्रतिशत की तेजी के साथ 145.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 19 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। वहीं, एक साल में इस ग्रीन स्टॉक के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है। आईएनओएक्स लिमिटेड का 52 वीक हाई 258.43 रुपये और 52 वीक लो लेवल 128.38 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 25,232.27 करोड़ रुपये का है।

भले ही यह स्टॉक बीते एक साल से संघर्ष कर रहा है। लेकिन 2 साल में यह स्टॉक 195 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 5 साल में आईएनओएक्स लिमिटेड के शेयरों में 1163 प्रतिशत की तेजी आई है।

2024 में एक्स-बोनस ट्रेड कर चुकी कंपनी पिछले साल मई के महीने में आईएनओएक्स विंड लिमिटेड एक्स-बोनस ट्रेड की थी। कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया था।