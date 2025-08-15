Inox Wind Ltd net profit jumped 134 percent stock will in focus on monday सुजलॉन की प्रतिद्वंदी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 134% का इजाफा, सोमवार को शेयरों में दिखेगी हलचल, Business Hindi News - Hindustan
Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:21 AM
सुजलॉन की प्रतिद्वंदी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 134% का इजाफा, सोमवार को शेयरों में दिखेगी हलचल

सुजलॉन एनर्जी की प्रतिद्वंदी कंपनी विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी आईएनओएक्स लिमिटेड (Inox Wind Ltd) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के लिए जून तिमाही शानदार साबित हुई है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान इस कंपनी को रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट हुआ है। आईएनओएक्स लिमिटेड ने बताया कि उनका नेट प्रॉफिट 97.30 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 134 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी ने इस तिमाही के दौरान उन्होंने 40 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान भी किया है।

रेवन्यू में तगड़ा इजाफा

एक साल पहले इसी तिमाही में इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी का नेट प्रॉफिट 41.60 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, पहली तिमाही में टैक्स भुगतान के पहले कंपनी का प्रॉफिट 138 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 167 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का कैश प्रॉफिट टैक्स भुगतान के बाद 168 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 186 करोड़ रुपये रहा है।

रेवन्यू ऑपरेशन्स 29.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 826.30 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 639.60 करोड़ रुपये रहा था। Inox Wind Ltd का EBITDA जून क्वार्टर में 183.80 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर यह 36.50 प्रतिशत बढ़ा है।

इस ग्रीन एनर्जी के पास कुल 3.1 गीगावाट का ऑर्डर है। कंपनी ने पहला नासेल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा अहमदाबाद में शुरू किया है। वहीं, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान में लगाई गई है।

शेयरों में सोमवार को रहेगी नजर

आईएनओएक्स ने जून तिमाही के नतीजे गुरुवार को मार्केट के बंद होने के बाद जारी किए थे। अब सोमवार को इस कंपनी के शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। कल यानी गुरुवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 0.69 प्रतिशत की गिरावट के बाद 137 रुपये के लेवल पर था।

बीते एक साल में यह ग्रीन एनर्जी स्टॉक 33 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 5 साल में 1257 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, कंपनी ने 2024 में निवेशकों को एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिए थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

