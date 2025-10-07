5% चढ़ा यह ग्रीन स्टॉक, 6 महीने में किया पैसा डबल, अब दांव लगाना रहेगा सही?

INOX Green share price : मंगलवार को आईएनओएक्स ग्रीन के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 225.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

INOX Green share price : मंगलवार को आईएनओएक्स ग्रीन के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 225.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपने के शेयरों का रिकॉर्ड हाई है। बता दें, आज यह स्टॉक 218.05 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ। इससे पहले कंपनी के शेयर सोमवार को 214.70 रुपये पर बंद हुए थे।

क्या इस कंपनी के शेयरों में अब दांव लगाना सही रहेगा? ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी से जुड़े सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल कहते हैं कि 225 रुपये का स्तर ऐतिहासिक रेसिस्टेंस जोन है। ऐसे में फ्रेश एंट्री हाई रिस्क से जुड़ा रहेगा। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि 222 रुपये से 225 रुपये का जोन प्रॉफिट बुकिंग का है।

ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की सोलर सेगेमेंट एंट्री एक रणनीतिक कदम है। जिसका फायदा मिलेगा।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? आईएनओएक्स ग्रीन का वित्त वर्ष 2025 में रेवन्यू 290.20 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवन्यू 261.20 करोड़ रुपये रहा था। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का प्रॉफिट 21.86 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2024 में यह 27.67 करोड़ रुपये रहा था। यानी रेवन्यू में भी भले ही इजाफा हुआ है। लेकिन प्रॉफिट के मोर्चे पर कंपनी को झटका लगा है।

1 साल में कितना दिया रिटर्न कंपनी के शेयरों में 6 अक्टूबर को भी अपर सर्किट लगा था। महज 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 107 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 22.70 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 95.65 रुपये है।