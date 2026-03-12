Hindustan Hindi News
IPO के इश्यू प्राइस पर चली कैंची, क्लोजिंग डेट में बदलाव… मजबूर हुई यह कंपनी!

Mar 12, 2026 11:19 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कंपनी ने अपने आईपीओ की अंतिम तारीख 17 मार्च तक बढ़ा दी है। पिछले कार्यक्रम के अनुसार आईपीओ 10 मार्च को खुलकर 12 मार्च को बंद होने वाला था। कंपनी ने अब इश्यू प्राइस को घटाकर 494-519 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 521-548 रुपये प्रति शेयर था।

ग्लोबल टेंशन के कारण शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। इस माहौल में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का मार्केट भी ठंडा पड़ा है। ऐसे में कंपनियां या तो आईपीओ लॉन्च करने की योजना को आगे बढ़ा रही हैं या फिर अधिक आकर्षित बना रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दिलचस्पी दिखा सकें। ऐसा ही एक आईपीओ एचआर और टोल प्लाजा प्रबंधन सेवाएं देने वाली कंपनी इनोविजन लिमिटेड का है। कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की अंतिम तारीख 17 मार्च तक बढ़ा दी है। पिछले कार्यक्रम के अनुसार आईपीओ 10 मार्च को खुलकर 12 मार्च को बंद होने वाला था।

इश्यू प्राइस में कटौती

निवेशकों की ओर से सुस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद कंपनी ने इश्यू के लिए कीमत के दायरे में भी कटौती की है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अब इश्यू प्राइस को घटाकर 494-519 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 521-548 रुपये प्रति शेयर था। बता दें कि बोली के लिए कीमत का नया दायरा 13 मार्च से प्रभावी होगा। इश्यू के पहले तीन दिन के दौरान निवेशकों की भागीदारी काफी कम रही।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के मुताबिक, तीसरे दिन तक आईपीओ को कुल मिलाकर केवल 32 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला था। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व हिस्सा 99 प्रतिशत भरा जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 36 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। खुदरा निवेशक खंड में मांग सबसे कमजोर रही, जहां केवल 28 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी का प्रस्तावित आईपीओ 255 करोड़ रुपये के नए इश्यू और प्रवर्तकों द्वारा 68 करोड़ रुपये के 12.38 लाख शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है।

एक्सईडी आईपीओ ने बदली तारीख

इससे पहले, वरिष्ठ पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनी एक्सईडी एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ने अपने 1.2 करोड़ डॉलर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए पहले तय की गई छह मार्च की तारीख से बदलकर 16 मार्च कर दिया है। अब कंपनी का 10 से 10.5 डॉलर प्रति शेयर के इश्यू प्राइस वाला यह आईपीओ 16 मार्च को खुलकर 24 मार्च को बंद होगा। यह आईपीओ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के नियमों के तहत लाया जा रहा है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में होने वाली यह पहली शेयर बिक्री होगी।

शेयर बाजार में हाहाकार

पश्चिम एशिया में संकट के कारण कच्चे तेल के दाम में तेजी का असर घरेलू शेयर बाजार पर पड़ना जारी है। स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 829 अंक टूटा, जबकि एनएसई निफ्टी 228 अंक के नुकसान में रहा। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 829.29 अंक यानी 1.08 प्रतिशत टूटकर 76,034.42 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 992.53 अंक लुढ़क कर 75,871.18 अंक पर आ गया था। इसी तरह, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 227.70 अंक यानी 0.95 प्रतिशत टूटकर 23,639.15 अंक पर बंद हुआ। वहीं, रुपया भी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया।

