हर शेयर पर 20 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर
मुख्य बातें
- कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है
- इसका मतलब है कि कंपनी शेयर की फेस वैल्यू के मुकाबले 200 फीसदी डिविडेंड देगी
- कंपनी ने डिविडेंड के लिए 19 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है
Ingersoll-Rand (India) Stock Dividend: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इंगरसोल-रैंड (इंडिया) ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने इसकी जानकारी 6 नवंबर 2026 को दी थी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर 22026 को तय की गई है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर की कीमत 3,988 रुपये है।
रिकॉर्ड डेट और पेमेंट की तारीख
कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। इसका मतलब है कि कंपनी शेयर की फेस वैल्यू के मुकाबले 200 फीसदी डिविडेंड देगी। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 19 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस तारीख पर कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम शेयरधारक के तौर पर दर्ज होंगे, वे डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। वहीं, कंपनी 2 दिसंबर 2026 को डिविडेंड का भुगतान करेगी। इस रकम पर लागू टैक्स की कटौती के बाद पैसा शेयरधारकों को मिलेगा।
पहले कितना डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
इंगरसोल-रैंड (इंडिया) का अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। कंपनी ने साल 2026 में मई में 20 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और नवंबर में 20 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इससे पहले मई 2025 में कंपनी ने 25 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था। वहीं, नवंबर 2025 में 55 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया था। इसी तरह मई 2024 में 20 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और नवंबर 2024 में 55 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने कुल 75 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में यह रकम 80 रुपये प्रति शेयर थी।
कितना मिल रहा है डिविडेंड यील्ड
डिविडेंड के साथ निवेशक यह भी देखते हैं कि शेयर पर उन्हें कितना डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। 12 नवंबर 2026 को कंपनी के शेयर का भाव करीब 4,127 रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 में दिए गए 75 रुपये प्रति शेयर के कुल डिविडेंड के आधार पर कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 1.82 फीसदी रही। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए एक साल में प्रति शेयर मिले कुल डिविडेंड को शेयर के मौजूदा बाजार भाव से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। बता दें कि शेयर की कीमत में बदलाव होने पर डिविडेंड यील्ड भी बदलती रहती है।
कंपनी के शेयरों के रिटर्न
इंगरसोल-रैंड (इंडिया) के शेयर ने छोटी अवधि में मिले-जुले रिटर्न दिए हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ है। शेयर के रिटर्न पर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 0.58 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, एक महीने में शेयर 2.93 फीसदी गिरा है। वहीं, साल 2026 में अब तक शेयर ने 14.51 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसमें 6.45 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। लंबी अवधि के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले तीन साल में शेयर 37.64 फीसदी चढ़ा है। वहीं, पांच साल में इसने 228.54 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें