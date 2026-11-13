हर शेयर पर 20 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर

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Ingersoll-Rand (India) Stock Dividend: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इंगरसोल-रैंड (इंडिया) ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने इसकी जानकारी 6 नवंबर 2026 को दी थी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर 22026 को तय की गई है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर की कीमत 3,988 रुपये है।

रिकॉर्ड डेट और पेमेंट की तारीख कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। इसका मतलब है कि कंपनी शेयर की फेस वैल्यू के मुकाबले 200 फीसदी डिविडेंड देगी। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 19 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस तारीख पर कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम शेयरधारक के तौर पर दर्ज होंगे, वे डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। वहीं, कंपनी 2 दिसंबर 2026 को डिविडेंड का भुगतान करेगी। इस रकम पर लागू टैक्स की कटौती के बाद पैसा शेयरधारकों को मिलेगा।

पहले कितना डिविडेंड दे चुकी है कंपनी इंगरसोल-रैंड (इंडिया) का अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। कंपनी ने साल 2026 में मई में 20 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और नवंबर में 20 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इससे पहले मई 2025 में कंपनी ने 25 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था। वहीं, नवंबर 2025 में 55 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया था। इसी तरह मई 2024 में 20 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और नवंबर 2024 में 55 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने कुल 75 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में यह रकम 80 रुपये प्रति शेयर थी।

कितना मिल रहा है डिविडेंड यील्ड डिविडेंड के साथ निवेशक यह भी देखते हैं कि शेयर पर उन्हें कितना डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। 12 नवंबर 2026 को कंपनी के शेयर का भाव करीब 4,127 रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 में दिए गए 75 रुपये प्रति शेयर के कुल डिविडेंड के आधार पर कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 1.82 फीसदी रही। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए एक साल में प्रति शेयर मिले कुल डिविडेंड को शेयर के मौजूदा बाजार भाव से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। बता दें कि शेयर की कीमत में बदलाव होने पर डिविडेंड यील्ड भी बदलती रहती है।

कंपनी के शेयरों के रिटर्न इंगरसोल-रैंड (इंडिया) के शेयर ने छोटी अवधि में मिले-जुले रिटर्न दिए हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ है। शेयर के रिटर्न पर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 0.58 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, एक महीने में शेयर 2.93 फीसदी गिरा है। वहीं, साल 2026 में अब तक शेयर ने 14.51 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसमें 6.45 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। लंबी अवधि के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले तीन साल में शेयर 37.64 फीसदी चढ़ा है। वहीं, पांच साल में इसने 228.54 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।