RBI ने किया राहत का ऐलान, 5% तक चढ़ गए हुडको, इरेडा और PFC के शेयर

हुडको, इरेडा, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्टॉक्स बुधवार को 5 पर्सेंट तक उछल गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्टॉक्स में यह तेज उछाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद आया है। रिजर्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मेल्होत्रा ने मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) मीटिंग के दौरान कहा कि ऑपरेशनल, हाई-क्वॉलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए NBFC लेंडिंग पर रिस्क वेट को घटाया जाएगा, जिससे सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग की कॉस्ट घटाने में मदद मिलेगी। यह कदम रिजर्व बैंक की तरफ से अनाउंस किए गए 22 रेगुलेटरी उपायों का हिस्सा है।

5% से ज्यादा चढ़ गए HUDCO के शेयर

रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 235.25 रुपये पर पहुंच गए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों में भी बुधवार को अच्छी तेजी आई है। इरेडा के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 155.30 रुपये पर पहुंच गए।