RBI ने किया राहत का ऐलान, 5% तक चढ़ गए हुडको, इरेडा और PFC के शेयर

हुडको, इरेडा, REC और PFC जैसे इंफ्रा फाइनेंसिंग स्टॉक्स बुधवार को 5% तक उछल गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्टॉक्स में यह तेज उछाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद आया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 03:41 PM
RBI ने किया राहत का ऐलान, 5% तक चढ़ गए हुडको, इरेडा और PFC के शेयर

हुडको, इरेडा, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्टॉक्स बुधवार को 5 पर्सेंट तक उछल गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्टॉक्स में यह तेज उछाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद आया है। रिजर्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मेल्होत्रा ने मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) मीटिंग के दौरान कहा कि ऑपरेशनल, हाई-क्वॉलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए NBFC लेंडिंग पर रिस्क वेट को घटाया जाएगा, जिससे सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग की कॉस्ट घटाने में मदद मिलेगी। यह कदम रिजर्व बैंक की तरफ से अनाउंस किए गए 22 रेगुलेटरी उपायों का हिस्सा है।

5% से ज्यादा चढ़ गए HUDCO के शेयर
रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 235.25 रुपये पर पहुंच गए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों में भी बुधवार को अच्छी तेजी आई है। इरेडा के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 155.30 रुपये पर पहुंच गए।

REC के शेयरों में 4% से अधिक का उछाल
आरईसी लिमिटेड (REC Limited) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के शेयरों में भी बुधवार को अच्छी तेजी आई है। आरईसी लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 390.40 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के शेयर 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ इंट्राडे में 426.35 रुपये पर जा पहुंचे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयरों में भी 2 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 126 रुपये पर पहुंच गए हैं। IFCI लिमिटेड के शेयर भी 2 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

