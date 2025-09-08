Infosys to consider share buyback proposal on Thursday share may focus tomorrow अपने ही शेयर वापस खरीदेगी यह दिग्गज कंपनी, 11 सितंबर को अहम दिन, फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:12 PM
Infosys Share Buyback: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के बोर्ड की बैठक 11 सितंबर 2025 को होने वाली है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि इस बैठक में पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह घोषणा मार्केट बंद होने के बाद की गई। बता दें कि सोमवार को कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.59% गिरकर ₹1,436.10 पर बंद हुआ।

साल 2022 के बाद पहली बार ऐलान

यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह 2022 के बाद कंपनी का पहला बायबैक होगा। साल 2022 में इंफोसिस ने ₹9,300 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी थी, जिसमें न्यूनतम बायबैक मूल्य ₹1,850 प्रति शेयर था। उस कार्यक्रम के तहत 7 दिसंबर 2022 से 13 फरवरी 2023 के बीच कंपनी ने 50 मिलियन से अधिक शेयर ओपन मार्केट से खरीदे थे। बता दें कि इंफोसिस के शेयर हाल के महीनों में गति पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 7 महीनों में से 5 महीने घाटे में रहे और अपने वैल्यू का 24% खो दिया। व्यापक रूप से, सभी तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है।

जून तिमाही के नतीजे

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में इंफोसिस का प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8.7% बढ़कर ₹6,921 करोड़ रहा, जबकि राजस्व 7.5% बढ़कर ₹42,279 करोड़ तक पहुंचा। कंपनी ने FY26 में 1–3% की रेवेन्यू ग्रोथ (कॉनस्टेंट करेंसी आधार पर) का अनुमान जताया है, जिसे पहले 0–3% बताया गया था। वहीं, कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 20–22% पर बरकरार रखी है।

