अपने ही शेयर वापस खरीदेगी यह दिग्गज कंपनी, 11 सितंबर को अहम दिन, फोकस में रहेंगे शेयर

Infosys Share Buyback: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के बोर्ड की बैठक 11 सितंबर 2025 को होने वाली है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि इस बैठक में पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह घोषणा मार्केट बंद होने के बाद की गई। बता दें कि सोमवार को कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.59% गिरकर ₹1,436.10 पर बंद हुआ।

साल 2022 के बाद पहली बार ऐलान यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह 2022 के बाद कंपनी का पहला बायबैक होगा। साल 2022 में इंफोसिस ने ₹9,300 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी थी, जिसमें न्यूनतम बायबैक मूल्य ₹1,850 प्रति शेयर था। उस कार्यक्रम के तहत 7 दिसंबर 2022 से 13 फरवरी 2023 के बीच कंपनी ने 50 मिलियन से अधिक शेयर ओपन मार्केट से खरीदे थे। बता दें कि इंफोसिस के शेयर हाल के महीनों में गति पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 7 महीनों में से 5 महीने घाटे में रहे और अपने वैल्यू का 24% खो दिया। व्यापक रूप से, सभी तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है।