Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys shares may jump up tomorrow target prices cross 2000 rs what reason behind know here
इंफोसिस के शेयर में आएगा 29% उछाल… एक साथ कई ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

इंफोसिस के शेयर में आएगा 29% उछाल… एक साथ कई ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

संक्षेप:

Infosys share price: शुक्रवार को जब ट्रेडिंग होगी तो देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंफोसिस के एडीआर में उछाल के बाद कई ब्रोकरेज फर्म शेयर पर बुलिश हैं।

Jan 15, 2026 07:01 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Infosys share price: वैसे तो गुरुवार को मुंबई में बीएमसी चुनाव की वजह से भारतीय शेयर बंद रहे लेकिन शुक्रवार को जब ट्रेडिंग होगी तो इंफोसिस के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंफोसिस के एडीआर में उछाल के बाद कई ब्रोकरेज फर्म शेयर पर बुलिश हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ADR में करीब 10% उछाल दर्ज

देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 16 जनवरी को मजबूत खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह कंपनी द्वारा FY26 के लिए कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में बढ़ोतरी है। इसे बढ़ाकर 3–3.5% कर दिया गया है, जो पहले 2–3% था। इस वजह से अमेरिका में लिस्टेड इंफोसिस के ADR में रातोंरात करीब 10% उछाल आया। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने शेयर के लिए नया टारगेट प्राइस सेट किया है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

जेफरीज ने देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के शेयर पर खरीद की रेटिंग दी है और इसके साथ ₹1,880 का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 17% का अपसाइड दिखाता है। इसी तरह, नोमुरा ने भी इंफोसिस को खरीद की रेटिंग के साथ ₹1,810 का टारगेट दिया है। सेंट्रम की बात करें तो खरीद की रेटिंग के साथ ₹2076 का टारगेट दिया है, जो करीब 29% के उछाल को दिखाता है। वहीं Emkay ने ₹1750 के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है। वर्तमान में इंफोसिस के शेयर की कीमत 1600 रुपये के स्तर पर है। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,972 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 1,307.10 रुपये है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

दिसंबर तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा 2.2 प्रतिशत घटकर 6,654 करोड़ रुपये रहा। इस कंपनी ने पिछले साल की इसी अवधि में 6,806 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी का परिचालन राजस्व तिमाही में 8.89 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 2024-25 की तीसरी तिमाही में 41,764 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के मुकाबले लाभ 9.6 प्रतिशत घटा, जबकि राजस्व में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।