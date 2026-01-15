इंफोसिस के शेयर में आएगा 29% उछाल… एक साथ कई ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह
Infosys share price: वैसे तो गुरुवार को मुंबई में बीएमसी चुनाव की वजह से भारतीय शेयर बंद रहे लेकिन शुक्रवार को जब ट्रेडिंग होगी तो इंफोसिस के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंफोसिस के एडीआर में उछाल के बाद कई ब्रोकरेज फर्म शेयर पर बुलिश हैं।
ADR में करीब 10% उछाल दर्ज
देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 16 जनवरी को मजबूत खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह कंपनी द्वारा FY26 के लिए कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में बढ़ोतरी है। इसे बढ़ाकर 3–3.5% कर दिया गया है, जो पहले 2–3% था। इस वजह से अमेरिका में लिस्टेड इंफोसिस के ADR में रातोंरात करीब 10% उछाल आया। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने शेयर के लिए नया टारगेट प्राइस सेट किया है।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
जेफरीज ने देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के शेयर पर खरीद की रेटिंग दी है और इसके साथ ₹1,880 का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 17% का अपसाइड दिखाता है। इसी तरह, नोमुरा ने भी इंफोसिस को खरीद की रेटिंग के साथ ₹1,810 का टारगेट दिया है। सेंट्रम की बात करें तो खरीद की रेटिंग के साथ ₹2076 का टारगेट दिया है, जो करीब 29% के उछाल को दिखाता है। वहीं Emkay ने ₹1750 के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है। वर्तमान में इंफोसिस के शेयर की कीमत 1600 रुपये के स्तर पर है। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,972 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 1,307.10 रुपये है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
दिसंबर तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा 2.2 प्रतिशत घटकर 6,654 करोड़ रुपये रहा। इस कंपनी ने पिछले साल की इसी अवधि में 6,806 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी का परिचालन राजस्व तिमाही में 8.89 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 2024-25 की तीसरी तिमाही में 41,764 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के मुकाबले लाभ 9.6 प्रतिशत घटा, जबकि राजस्व में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।