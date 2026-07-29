3 दिन में 11% उछला IT सेक्टर का ये स्टॉक, खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए एक्सपर्ट की राय

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस (Infosys) के शेयरों में पिछले तीन कारोबारी दिनों के दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी का शेयर करीब 11% चढ़ गया, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर आईटी सेक्टर की ओर बढ़ गई है। बुधवार को शेयर लगभग 5% उछलकर 1,157.40 रुपये तक पहुंच गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है और क्या अब निवेशकों को इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या मुनाफावसूली का इंतजार करना चाहिए?

दरअसल, हाल के दिनों में दुनियाभर के निवेशकों का रुख महंगे AI (Artificial Intelligence) से जुड़े शेयरों से हटकर पारंपरिक आईटी सर्विस कंपनियों की ओर बढ़ा है। एक्सपर्ट का कहना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर कंपनियों में भारी निवेश और ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे में निवेशक अब उन कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं, जो AI अपनाने में मदद करें, लेकिन जिन पर भारी पूंजी खर्च (Capex) का बोझ न हो। इसी वजह से इन्फोसिस, टीसीएस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों में खरीदारी बढ़ी है।

सिर्फ AI थीम की वजह से नहीं

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि यह तेजी सिर्फ AI थीम की वजह से नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही गिरावट के बाद आई वैल्यू बाइंग का भी नतीजा है। निफ्टी IT इंडेक्स अपने पिछले उच्च स्तर से करीब 35-40% तक टूट चुका था, जिससे कई अच्छी कंपनियों के शेयर आकर्षक वैल्यूएशन पर पहुंच गए थे। अब जब निवेशकों का भरोसा लौट रहा है, तो संस्थागत निवेशक दोबारा आईटी शेयरों में पैसा लगा रहे हैं और पहले से बनी शॉर्ट पोजिशन भी कवर की जा रही हैं।

हालांकि, एक्सपर्ट्स निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं। इनरीच मनी (Enrich Money) के फाउंडर और CEO Ponmudi R के मुताबिक, सिर्फ तीन दिनों में 11% की तेजी के बाद शेयर के कई तकनीकी संकेतक ओवरबॉट जोन (Overbought Zone) में पहुंच रहे हैं, यानी इतनी तेज रैली के बाद कुछ समय के लिए मुनाफावसूली या कीमतों में ठहराव देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि अगर शेयर कुछ समय तक स्थिर रहता है तो आगे की तेजी के लिए मजबूत आधार तैयार हो सकता है।

क्या कहते हैं मार्केट एनालिस्ट?

दूसरी ओर शेयर.मार्केट बाय फोनपे (Share.Market by PhonePe) के मार्केट एनालिस्ट मयंक जैन का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियों के पास AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भारी खर्च नहीं है, इसलिए वे महंगे AI निवेश के जोखिम से काफी हद तक बची हुई हैं। आने वाले समय में ये कंपनियां AI लागू करने, डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सेवाओं के जरिए फायदा उठा सकती हैं।

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