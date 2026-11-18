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Infosys Share: शेयर बाजार में आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में यह शेयर 25 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। लगातार गिरावट के चलते निवेशकों को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब शेयर की कीमत 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद बाजार के जानकार इसमें रिकवरी की उम्मीद जता रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल ने इन्फोसिस के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, आने वाले 3 से 5 महीनों में यह शेयर 1,550 रुपये तक पहुंच सकता है। मौजूदा स्तर से इसमें 37 फीसदी से ज्यादा की तेजी की संभावना जताई गई है।

इन्फोसिस के शेयरों के हाल बुधवार के कारोबार में इन्फोसिस का शेयर करीब 2 फीसदी गिरकर 1,107.50 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर तक पहुंच गया। पिछले एक साल में शेयर की कीमत 25 फीसदी से ज्यादा गिर चुकी है। वहीं, एक महीने में करीब 5 फीसदी और छह महीने में लगभग 3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। पांच साल के दौरान भी शेयर में करीब 40 फीसदी की कमजोरी आई है। इन्फोसिस ने फरवरी 2026 में 1,727.85 रुपये का 52 हफ्ते का हाई बनाया था। इसके मुकाबले अभी शेयर करीब 36 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं, सितंबर 2026 में इसने 980.30 रुपये का 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था।

ब्रोकरेज ने दी खरीदारी की सलाह मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल का मानना है कि इन्फोसिस के शेयर में अब गिरावट थमने और रिकवरी शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ब्रोकरेज ने 980 से 1,000 रुपये के स्तर को शेयर के लिए मजबूत सपोर्ट जोन बताया है। यानी यह वह स्तर है, जहां शेयर को खरीदारी का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और कीमतों में गिरावट रुकने की संभावना बन सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक, शेयर लंबे समय से गिरावट के दौर से गुजर रहा है और करीब 2,000 रुपये के स्तर से टूटकर 980-1,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। हालांकि, इस स्तर पर शेयर को मजबूत खरीदारी का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा शेयर ने अपने 200 महीने के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (200 MEMA) पर भी मजबूत सपोर्ट दिखाया है। यह तकनीकी संकेत लंबे समय के ट्रेंड को समझने में मदद करता है।

मिल रहे तेजी के संकेत ब्रोकरेज ने इन्फोसिस के चार्ट पर डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न बनने की संभावना भी जताई है। यह एक ऐसा तकनीकी पैटर्न है, जो शेयर में गिरावट के बाद तेजी लौटने का संकेत दे सकता है। इसके साथ ही मंथली RSI में बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। आसान शब्दों में कहें तो शेयर की कीमत कमजोर बनी हुई है, लेकिन खरीदारी की ताकत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इससे ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले समय में शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकती है।

शेयर का टारगेट और स्टॉप लॉस मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल ने निवेशकों को इन्फोसिस के शेयर 1,140 से 1,190 रुपये की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने अगले 3 से 5 महीनों के लिए 1,400 से 1,550 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं, निवेशकों को 980 रुपये के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। इसका मतलब है कि अगर शेयर कारोबार के अंत में 980 रुपये से नीचे बंद होता है, तो तेजी की यह तकनीकी संभावना कमजोर पड़ सकती है।

इन्फोसिस के Q2 नतीजे कंपनी के कारोबार की बात करें तो सितंबर 2026 में खत्म हुई दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 6.2 फीसदी बढ़कर 7,823 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 7,364 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। वहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 10.7 फीसदी बढ़कर 49,244 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 44,490 करोड़ रुपये थी। हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा घटकर 21 फीसदी रह गया। पिछली तिमाही में यह 21.1 फीसदी था। तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2.1 फीसदी बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट में 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।