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Infosys का शेयर 9% गिरा, 1 झटके में 40,000 करोड़ रुपये डूबे, क्या लुढ़का स्टॉक?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Infosys Share Falls Today: आईटी कंपनी के शेयरों की स्थिति काफी खराब है
  • कंपनी के शेयर 9 प्रतिशत की गिरावट के बाद 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गए
Infosys का शेयर 9% गिरा, 1 झटके में 40,000 करोड़ रुपये डूबे, क्या लुढ़का स्टॉक?

Infosys Share Falls Today: दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत तक टूट गया। कंपनी के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों को अबतक महज 1 दिन में 40,000 करोड़ रुपये डूब गए। इंफोसिस सहित सभी आईटी कंपनियों की स्थिति आज काफी खराब है। इस भारी-भरकम गिरावट के पीछे की वजह Accenture की नई रिपोर्ट है। कंपनी ने एनुअर रेवन्यू ग्रोथ की संभावना में कमी की बात कही है। बता दें, Accenture दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में से एक है। ऐसे में उससे जुड़ी इस रिपोर्ट के सामने से आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दिखाई दे रही है।

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52 वीक लो लेवल पर पहुंचा इंफोसिस का शेयर

इससे पहले अमेरिकी बाजार में इंफोसिस एडीआर 10 प्रतिशत लुढ़क गया था। जिसके बाद से ही घरेलू बाजारों में भारी गिरावट की उम्मीद हर कोई कर रहा था। बता दें, आज इंफोसिस का शेयर बीएसई 1063.05 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 105.35 रुपये के स्तर तक लुढ़क गया था। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है।

भारतीय कंपनियों के लिए चिंता की बात

Accenture ने रेवन्यू ग्रोथ में नरमी की बात कही है। इस कंपनी ने अपनी रिजल्ट में कहा है कि आउटसोर्सिंग पिछले साल की तुलना मे इस बार 15 प्रतिशत नीचे है। यह आंकड़े भारतीय कंपनियों के लिए भी काफी चिंता वाली बात है। बता दें, कंसल्टिंग डिमांड में लगातार गिरावट देखने को मिली है।

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इंफोसिस क्या कर रही है?

मौजूदा समय में भारत की दिग्गज आईटी कंपनी एआई में जमकर निवेश कर रही है। कंपनी एआई इंजीनियरिंग, डाटा और क्लाउड में इनवेस्टमेंट काफी बढ़ा रही है। इसक अलावा इंफोसिस ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट और एनविडिया के साथ पार्टनरशिप और मजबूत कर रही है।

Accenture के तिमाही नतीजे कैसे रहे?

कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि तीसरी तिमाही के दौरान प्रति शेयर कमाई 3.80 डॉलर रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में Accenture की कमाई 3.49 डॉलर प्रति शेयर थी। रेवन्यू सालाना आधार पर 5.6 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार यह 18.70 बिलियन डॉलर रहा था।

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लॉन्ग टर्म में इंफोसिस के शेयरों की स्थिति काफी खराब है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 35 प्रतिशत गिरा है। वहीं, दो साल में आईटी कंपनी का स्टॉक 31 प्रतिशत लुढ़क चुका है। तीन साल में इंफोसिस के स्टॉक का दाम 19 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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