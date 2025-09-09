infosys share buyback news brings enthusiasm in IT sector stocks soaring इंफोसिस के शेयर बायबैक की खबर से आईटी सेक्टर में जोश, उड़ान भर रहे स्टॉक्स, Business Hindi News - Hindustan
इंफोसिस के शेयर बायबैक की खबर से आईटी सेक्टर में जोश, उड़ान भर रहे स्टॉक्स

Infosys Share Price: इंफोसिस के शेयर की कीमत में लगभग 4% की उछाल आई और यह निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे बड़ा गेनर बना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी द्वारा शेयर बायबैक की घोषणा के बाद ही इसके शेयरों में यह तेजी देखने को मिली।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 10:44 AM
इंफोसिस के शेयरों और अन्य आईटी कंपनियों के शेयरों पर मंगलवार को सभी की नजर रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि, कंपनी ने घोषणा की है कि वह 11 सितंबर को अपने शेयरों के बायबैक पर विचार करेगी। इस खबर के बाद इंफोसिस के शेयर की कीमत में लगभग 4% की उछाल आई और यह निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे बड़ा गेनर बना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी द्वारा शेयर बायबैक की घोषणा के बाद ही इसके शेयरों में यह तेजी देखने को मिली।

2022 के बाद पहला बायबैक

यह इंफोसिस का 2022 के बाद पहला बायबैक होगा। इंफोसिस ने आखिरी बार 2022 में बायबैक किया था, जब उसने ओपन मार्केट से शेयर वापस खरीदने पर 9,300 करोड़ रुपये खर्च किए थे। दरअसल, इंफोसिस के पिछले तीनों बायबैक ओपन मार्केट के जरिए ही हुए हैं, टेंडर ऑफर के जरिए नहीं।

ओपन मार्केट बायबैक क्या है?

ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी बाजार में चल रहे भाव पर अपने ही शेयर खरीदती है। यह टेंडर ऑफर से अलग होता है, जहां शेयरों को एक तय प्रीमियम भाव पर वापस खरीदा जाता है।

आईटी सेक्टर पर बिकवाली का था दबाव

पिछले दो हफ्तों से भारतीय आईटी शेयरों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ था। निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले नौ ट्रेडिंग सेशन में से सिर्फ एक बार ही हरे निशान में रहा था। इस दौरान इंडेक्स ने लगभग 2,000 अंकों की गिरावट दर्ज की थी।

ट्रंप प्रशासन की टैरिफ की अफवाह

हालांकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारतीय आईटी सेवाओं पर संभावित टैरिफ को लेकर अधिकृत रिपोर्ट्स थीं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था।

एंडावा के बयान से निराशा

इससे पहले, एक वैश्विक आईटी सेवा कंपनी एंडावा ने कहा था कि एआई की पाइपलाइन तो बढ़ रही है, लेकिन ऑर्डर मिलने की दर धीमी है और क्लाइंट एआई पर बड़ा खर्च रोक रहे हैं। इस बयान के बाद कंपनी के शेयर में 30% की गिरावट आई थी।

बायबैक खबर से सेक्टर में तेजी

इन सभी नकारात्मक खबरों के बीच इंफोसिस के बायबैक की खबर ने आईटी सेक्टर में जान डाल दी। मंगलवार को इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और अन्य आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली और निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से अधिक ऊपर चला गया।

दूसरे शेयरों में भी हरियाली

विप्रो के शेयर सेक्टर में दूसरे सबसे बड़े गेनर रहे। उसके बाद टेक महिंद्रा, एलटीआईमाइंडट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और कोफॉर्ज के शेयरों में भी तेजी रही। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एमफासिस और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के शेयर भी हरे निशान में कारोबार करते दिखे।

