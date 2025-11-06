Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys sets November 14 as record date for 18000 crore rs share buyback detail is here
इंफोसिस ने शेयर बायबैक के रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, ये है पूरा प्लान

इंफोसिस ने शेयर बायबैक के रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, ये है पूरा प्लान

संक्षेप: इंफोसिस के नए बायबैक में 10 करोड़ शेयर 1,800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे जाएंगे। बता दें कि इंफोसिस ने मार्केट बंद होने के बाद यह ऐलान किया। इससे पहले कंपनी के शेयर गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ 1,466.50 रुपये पर बंद हुए।

Thu, 6 Nov 2025 10:40 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Infosys share buyback: भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अपने 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक के लिए 14 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि तय की है। इस बायबैक प्रस्ताव को शेयरधारकों ने 98.81% के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। यह 2022 के बाद से कंपनी का दूसरा ऐसा प्रस्ताव है और इसके इतिहास का सबसे बड़ा प्रस्ताव है। इंफोसिस के बोर्ड ने 11 सितंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले, इंफोसिस ने 2022 में 9,300 करोड़ रुपये का बायबैक किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बायबैक की डिटेल

इंफोसिस के नए बायबैक में 10 करोड़ शेयर 1,800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे जाएंगे। बता दें कि इंफोसिस ने मार्केट बंद होने के बाद यह ऐलान किया। इससे पहले कंपनी के शेयर गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ 1,466.50 रुपये पर बंद हुए। बायबैक की घोषणा के बाद से इंफोसिस के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आ चुकी है। पिछले 12 महीनों में इस शेयर की कीमत में 16% की गिरावट आई है।

प्रवर्तक नहीं ले रहे हिस्सा

इंफोसिस के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह ने कंपनी के 18,000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। इनमें नंदन एम. नीलेकणि और सुधा मूर्ति शामिल हैं। शेयर पुनर्खरीद की प्रक्रिया (बायबैक) की घोषणा तक प्रवर्तकों के पास कंपनी में कुल 13.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इंफोसिस के प्रवर्तकों में कंपनी के सह-संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा एन. मूर्ति, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति शामिल हैं। इसमें कंपनी के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी और बच्चे निहार एवं जान्हवी नीलेकणी भी शामिल हैं। अन्य सह-संस्थापक और उनके परिवार भी कंपनी के प्रवर्तक हैं।

क्या होता है बायबैक?

शेयर बायबैक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी प्रीमियम भाव पर बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदती है, ताकि अतिरिक्त कैश का उपयोग हो। इसके साथ ही शेयरों की संख्या कम होने और प्रति शेयर आय (EPS) बढ़ाने के लिए भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Infosys
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।