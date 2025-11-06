इंफोसिस ने शेयर बायबैक के रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, ये है पूरा प्लान
Infosys share buyback: भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अपने 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक के लिए 14 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि तय की है। इस बायबैक प्रस्ताव को शेयरधारकों ने 98.81% के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। यह 2022 के बाद से कंपनी का दूसरा ऐसा प्रस्ताव है और इसके इतिहास का सबसे बड़ा प्रस्ताव है। इंफोसिस के बोर्ड ने 11 सितंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले, इंफोसिस ने 2022 में 9,300 करोड़ रुपये का बायबैक किया था।
बायबैक की डिटेल
इंफोसिस के नए बायबैक में 10 करोड़ शेयर 1,800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे जाएंगे। बता दें कि इंफोसिस ने मार्केट बंद होने के बाद यह ऐलान किया। इससे पहले कंपनी के शेयर गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ 1,466.50 रुपये पर बंद हुए। बायबैक की घोषणा के बाद से इंफोसिस के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आ चुकी है। पिछले 12 महीनों में इस शेयर की कीमत में 16% की गिरावट आई है।
प्रवर्तक नहीं ले रहे हिस्सा
इंफोसिस के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह ने कंपनी के 18,000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। इनमें नंदन एम. नीलेकणि और सुधा मूर्ति शामिल हैं। शेयर पुनर्खरीद की प्रक्रिया (बायबैक) की घोषणा तक प्रवर्तकों के पास कंपनी में कुल 13.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इंफोसिस के प्रवर्तकों में कंपनी के सह-संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा एन. मूर्ति, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति शामिल हैं। इसमें कंपनी के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी और बच्चे निहार एवं जान्हवी नीलेकणी भी शामिल हैं। अन्य सह-संस्थापक और उनके परिवार भी कंपनी के प्रवर्तक हैं।
क्या होता है बायबैक?
शेयर बायबैक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी प्रीमियम भाव पर बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदती है, ताकि अतिरिक्त कैश का उपयोग हो। इसके साथ ही शेयरों की संख्या कम होने और प्रति शेयर आय (EPS) बढ़ाने के लिए भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है।