Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़infosys q3 result PAT slips 2 percent YoY 6654 crore rs headcount revenue detail here
इंफोसिस के प्रॉफिट में आई गिरावट, लगातार छठी तिमाही में बढ़े कंपनी के कर्मचारी

इंफोसिस के प्रॉफिट में आई गिरावट, लगातार छठी तिमाही में बढ़े कंपनी के कर्मचारी

संक्षेप:

इंफोसिस ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंफोसिस का नेट प्रॉफिट 2.2 प्रतिशत घटकर 6,654 करोड़ रुपये पर आ गया। इंफोसिस में तीसरी तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में 5043 की बढ़ोतरी हुई।

Jan 14, 2026 05:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Infosys result: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंफोसिस का नेट प्रॉफिट 2.2 प्रतिशत घटकर 6,654 करोड़ रुपये पर आ गया। वहीं, कंपनी की आय 8.9 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इंफोसिस ने राजस्व वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर स्थिर मुद्रा के संदर्भ में 3-3.5 प्रतिशत किया।

कर्मचारियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी

इंफोसिस में तीसरी तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में 5043 की बढ़ोतरी हुई, यह लगातार छठी तिमाही है जब कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। अक्टूबर-दिसंबर की अवधि के आखिर में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 3,37,034 थी। पिछली तीन तिमाहियों में इंफोसिस में कर्मचारियों की संख्या में 13,456 की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के CEO सलिल पारेख ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी यह दिखाती है कि हमें मार्केट पर भरोसा है और हम डिमांड देख रहे हैं। CFO जयेश संघराजका ने कहा कि कंपनी ने करीब 18,000 फ्रेशर्स को हायर किया है और FY26 के पूरे साल में 20,000 फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड करने का लक्ष्य है।

