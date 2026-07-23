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Infosys के प्रॉफिट में 12% उछाल, कंपनी ने नए सीईओ का किया ऐलान

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • आईटी कंपनी इंफोसिस का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा 12.2 प्रतिशत बढ़कर 7,769 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है
  • इस बीच, कंपनी के मैनेजमेंट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है
Infosys के प्रॉफिट में 12% उछाल, कंपनी ने नए सीईओ का किया ऐलान

Infosys result: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा 12 पर्सेंट बढ़ा है। आमदनी 14 प्रतिशत के उछाल के साथ 48,211 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में अपने राजस्व वृद्धि के अनुमान को 1.5-3.5 प्रतिशत की तुलना में संशोधित कर 1.5-3 प्रतिशत किया है।

कंपनी में नए सीईओ की नियुक्ति

इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने आशीष कुमार दास को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नामित किया है। वह एक अप्रैल 2027 से कमान संभालेंगे। अभी सलील पारेख कंपनी के सीईओ हैं। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल खत्म होने वाला है। इंफोसिस ने बताया कि आशीष कुमार दास अगले 5 सालों तक कंपनी की कमान संभालेंगे। वह अभी कंपनी के एनर्जी वर्टिकल के हेड हैं और तीन दशकों से ज्यादा समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं। इंफोसिस के मुताबिक अभी कई इंडस्ट्री वर्टिकल वाले विविध बिजनेस पोर्टफोलियो के ग्लोबल हेड हैं।

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इस बदलाव को लेकर कंपनी ने कहा, "इंफोसिस के साथ तीन दशकों से अधिक समय बिताने के दौरान, दास ने कई देशों में कस्टमर-फेसिंग बिजनेस, डिलीवरी और ग्लोबल ऑपरेशन्स जैसे सीनियर लीडरशिप रोल निभाए हैं। वह पूरी कंपनी में सस्टेनेबिलिटी बिजनेस को भी लीड करते हैं। उन्होंने लगातार शानदार बिजनेस परफॉर्मेंस दी है। दास क्लाइंट्स को मुश्किल बिजनेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन से निपटने में मदद करते रहे हैं। बोर्ड का मानना ​​है कि स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल समझ के साथ-साथ टेक्नोलॉजी डिलीवरी का उनका अनुभव कंपनी के लिए मददगार होगा।"

इंफोसिस के अलग-अलग सेगमेंट का परफॉर्मेंस

तिमाही नतीजों से पता चलता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंफोसिस का सबसे बड़ा वर्टिकल बना रहा। इस वर्टिकल ने कुल रेवेन्यू में 27.9% का योगदान दिया। इस सेगमेंट से रेवेन्यू में कॉन्स्टेंट करेंसी के हिसाब से साल-दर-साल 2% की बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू में 15.9% योगदान रहा और इसमें कॉन्स्टेंट करेंसी के हिसाब से 1% की बढ़ोतरी हुई। एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्स और सर्विसेज का योगदान 13.4% रहा। हालांकि, रिटेल सेक्टर कमजोर रहा और कॉन्स्टेंट करेंसी के हिसाब से इसमें 1.8% की गिरावट आई। कम्युनिकेशन में 1.3% और हाई-टेक में 2.4% की बढ़ोतरी हुई।

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वर्कफोर्स की बात करें तो जून के आखिर में इंफोसिस में कर्मचारियों की संख्या 3,28,062 थी जबकि मार्च के आखिर में यह संख्या 3,28,594 और एक साल पहले 3,23,788 थी। IT सर्विसेज में अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ने वालों (वॉलंटरी एट्रिशन) की दर मार्च तिमाही के 12.6% से बढ़कर 13% हो गई, लेकिन यह एक साल पहले के 14.4% से कम रही।

Deepak Kumar

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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