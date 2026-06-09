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45वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, होगा 1 शेयर पर 25 रुपये का फायदा, आज है बड़ा मौका

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • infosys Ltd Share price: इंफोसिस लिमिटेड ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है
  • कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा
45वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, होगा 1 शेयर पर 25 रुपये का फायदा, आज है बड़ा मौका

infosys Ltd Share price: आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के शेयर एक बार फिर से एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने इस बार 25 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। जिन निवेशकों को इस डिविडेंड का लाभ लेना है उन्हें आज 9 जून को कंपनी के शेयर खरीद लेने होंगे। बता दें, इंफोसिस लिमिटेड की तरफ से 45वीं बार डिविडेंड दिया जा रहा है।

कल है एक्स-डिविडेंड डेट (Infosys dividend)

शेयर बाजारों को दी जानकारी में इंफोसिस लिमिटेड ने बताया है कि 1 शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने कल यानी 10 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों को नाम कल रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही फायदा होगा।

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45वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी

इंफोसिस लिमिटेड ने शेयर बाजारों में पहली बार निवेशकों को 2000 में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 2.5 रुपये का फायदा हुआ था। वहीं, आखिरी बार कंपनी के शेयर 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 23 रुपये का फायदा हुआ था।

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कंपनी ने तीन बार निवेशकों को दिया है बोनस

इंफोसिस लिमिटेड ने पहली बार निवेशकों को 2014 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2015 में बोनस शेयर दिया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर फ्री मिला था। आखिरी बार कंपनी शेयर बाजार में 2018 में एक्स-बोनस ट्रेड की थी। तब भी निवेशकों को एक शेयर पर 1 शेयर ही फ्री मिला था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

आज आईटी कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 1175 रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत लुढ़क गया था। वहीं, 6 महीने में इंफोसिस के शेयरों का दाम 26 प्रतिशत गिर चुका है। एक साल में इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों का भाव 25 प्रतिशत टूट चुका है। दो साल में इंफोसिस का शेयर 23 प्रतिशत गिरा था। वहीं, तीन साल में स्टॉक का दाम 7.16 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

इंफोसि के शेयरों की स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्टॉक 16.92 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न 5 साल में दिया है। बता दें, 10 साल में इस स्टॉक का दाम 98 प्रतिशत बढ़ा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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